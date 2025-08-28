Publicidad
Policiales > En la madrugada

El tren embistió a un camión en Media Agua: no hubo heridos

El accidente ocurrió durante la madrugada en Sarmiento, cuando un camión cruzó las vías y fue impactado por un tren. No hubo heridos, pero el tránsito estuvo interrumpido por dos horas.

Por Federico Mir Muñoz
Hace 1 hora

Momento del choque entre el camión y el tren.

Un fuerte accidente se produjo en la madrugada de este jueves en Media Agua, Sarmiento, cuando un tren impactó contra un camión que intentaba cruzar las vías. Según informó el comisario de la Comisaría Octava, Roberto García, no se registraron heridos, aunque sí importantes daños materiales.

“El hecho fue sobre la 1:30 de la mañana. El camión circulaba desde la zona norte y el tren venía de oeste a este”, explicó a DIARIO HUARPE. Y agregó: “Aparentemente el camión le quiso ganar al tren. Pasó las vías y el tren lo chocó en la rueda trasera del acoplado”.

Respecto a la responsabilidad del accidente, el comisario indicó que aún no está del todo claro. “En este caso no sabría decir de quién es la culpa, porque bueno, es ruta nacional. Pasa que ahí no hay señalización para indicar cuando viene el tren. Eso no existe en el lugar”, sostuvo.

El impacto no dejó víctimas, lo que fue confirmado por García: “No hubieron heridos, solamente fueron daños materiales. No se hizo un acta judicial, solo se verificó la documentación y quedó en la dependencia”.

Sobre la circulación vehicular, el jefe policial detalló que el tránsito estuvo interrumpido durante algunas horas. “El tránsito estuvo cortado alrededor de 2 horas aproximadamente, hasta las 4 de la mañana”, indicó.

