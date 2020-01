El velista Lange dijo que en Australia ya pueden entrenar "sin barbijo" para la regata Asia Pacífico

POR AGENCIA TÉLAM

El bonaerense Santiago Lange, triple medallista olímpico en vela, confesó esta noche que “la cosa está mejor” y pudo entrenarse “sin barbijo” en Australia, de cara al comienzo de la regata Asia Pacífico programado para el sábado venidero.



“La cosa está mejor, por suerte. Después de dos días seguidos entrenándonos con barbijo, hoy ya no tuvimos que utilizarlos”, confió a Télam el campeón olímpico en Río de Janeiro 2016, en referencia al humo que invadió el cielo del territorio australiano, a causa de los incendios forestales.



Lange, de 58 años, intervendrá en compañía de la rosarina Cecilia Carranza Saroli, en la clase Nacra 17. Ese mismo binomio se adjudicó la medalla de oro en la última cita olímpica.



“El humo afectó a Cecilia (Carranza Saroli) en las maniobras de entrenamiento que eran bruscas. Ella sintió un poco la falta de aire. Pero, después, no tuvimos más problemas”, consideró el regatista oriundo de la localidad de San Isidro.



El dúo argentino participará desde el sábado en una competencia que se desarrollará en Port Phillip, Melbourne, estado de Victoria. La regata, que se extenderá hasta el martes, será preparatoria para los Juegos Olímpicos Tokio 2020, a celebrarse entre julio y agosto venidero.



“El torneo (regata) se disputará con normalidad porque si bien es cierto que hay días que puede haber algo de humo; por ahí cambia la dirección del viento y al día siguiente el clima ya no afecta”, expresó.



Días atrás, Lange había manifestado su contrariedad por tener que practicar con barbijos para que no lo afecte el humo derivado de los incendios forestales.



“Es una sensación muy rara y triste. Este es un deporte que nos gusta practicar al aire libre y hacerlo con barbijo es una sensación muy, muy extraña y un gran llamado de atención de lo que está pasando con el planeta" había dicho el regatista que también fue bronce en Atenas 2004 y Beijing 2008, en ambos casos en la división Tornado y en compañía del correntino Carlos Espínola, ya retirado de la actividad.



Desde que comenzaron en septiembre pasado, los incendios arrasaron una superficie de más de 8 millones de hectáreas y provocaron hasta el momento, la muerte de 26 personas, además de mil millones de animales salvajes.



El tándem Lange-Carranza Saroli obtuvo la clasificación a Tokio 2020 en el mundial de Aarhus (Dinamarca), celebrado en agosto 2018, en el que la pareja ocupó la tercera colocación.



Luego de participar en la regata Asia Pacífico en Melbourne, el binomio campeón olímpico intervendrá también en Australia en el Campeonato de Oceanía, que se llevará a cabo en la localidad de Geelong, a partir del jueves 30 del corriente.