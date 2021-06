El verde quedó para una ministra y el rojo para un diputado nacional

Como sucede cada día jueves en Yo te Invito de Canal 5 Telesol, te contamos los rumores de la semana y analizamos la actividad de los funcionarios públicos de San Juan con el esperado y polémico “Semáforo de los políticos”.

El color Verde, como debe ser, fue para quien tuvo una buena actuación solucionando problemas y destacándose en los últimos 7 días, el Amarillo para quien quedó en el “ojo de la tormenta” y tiene por delante un conflicto a solucionar en lo inmediato y el Rojo para el dirigente que tuvo una semana para el olvido.

SEMÁFORO DE LOS POLÍTICOS DE SAN JUAN

Verde: Alejandra Venerando / Ministra de Salud

San Juan pretende agilizar el programa de inmunización para mitigar los efectos del Covid-19. Más allá de los diferentes centros de vacunación habilitados en la provincia, este miércoles inauguraron el segundo autovac para inocular, en tiempo récord, a más de 1.500 sanjuaninos por día. Para cumplir con este procedimiento incorporaron cinco burbujas en el Híper Libertad lo que permitirá llegar a más personas. Además en algunos días habilitarán otro en el Parque de Chimbas. Ya están vacunando a mayores de 40 años y trabajadores esenciales.

Amarillo: Roberto Gattoni / Vicegobernador

En la última sesión en la Cámara de Diputados hubo un fuerte cruce entre opositores y oficialistas por el tratamiento de proyectos. Desde el interbloque Con Vos, que integran el PRO, Producción y Trabajo y Actuar, acusaron al oficialismo de no tratar las iniciativas opositoras. Incluso, la diputada Nancy Picón se animó a decir que el Frente de Todos, que mantiene la mayoría en el recinto, cajonea los proyectos. En este sentido explicó que, desde que asumieron en 2019, sólo trataron 2 de 500 proyectos presentados.

Rojo: Eduardo Cáceres / Diputado Nacional

La abogada Paola Miers denunció en el Juzgado Correccional al diputado nacional Eduardo Cáceres por injurias y calumnias. Además dijo que el legislador del Pro la sobornó para que fuera testigo en un caso judicial que lo tiene procesado por violencia de género. Sobre la denuncia el macrista aseguró que es parte de un plan para sacarlo de la política, más teniendo en cuenta que pronto serán las elecciones legislativas. Además a esto hay que sumarle las declaraciones de Fabián Martín que le dijo que la banca es de toda la oposición y no del PRO. Una semana para el olvido la del diputado nacional.

RUMORES DE PASILLO

La UCR poco confiable: Un alto dirigente del Frente Con Vos se indignó por la frase de Nito Falcón, presidente de la UCR, quien dijo que Orrego no es el líder natural del espacio y no dudó en decir que lo peor que hicimos es seguir con estos traicioneros que no tienen 100 votos.

Todavía no están los frentes, pero si los candidatos: El Frente de Todos llevará dos listas, la del PJ todo indica que irá una mujer y la idea ronda entre Venerando y López, la del bloquismo, por Laura Adámoli de Bravo. En el Frente Con Vos, que jugará como Juntos por el Cambio, irá Nancy Picón y dicen que Rodolfo Colombo presentará batalla. En este espacio sacan a Susana Laciar que asumirá como senadora en diciembre por Basualdo.