Elecciones 2019: el Gobierno promete que antes de medianoche estarán los resultados finales

Cuando los argentinos se vayan a dormir la noche del 11 de agosto lo harán, si todo sale como lo espera el Gobierno, con el escrutinio provisorio de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias realizado en su totalidad. La promesa la lanzó el secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián Peréz, durante el simulacro abierto a la prensa y las organizaciones de la sociedad civil que se realizó en las instalaciones de una escuela de Barracas y la sede central del Correo Argentino en el mismo barrio.

El conteo que se realiza inmediatamente después de la elección es de carácter informativo para la población y los partidos políticos. Lo realiza una empresa privada contratada por el Correo Argentino, con el mandato del ministerio del Interior. El definitivo, realizado por los juzgados federales con competencia electoral de cada provincia, comienza 48 horas después de finalizada la jornada electoral y es el que posee valor legal. Los mercados, siempre rápidos a la hora de canalizar vaivenes políticos, reaccionan ante las primeras estimaciones.

El recuento de las PASO 2019 presenta algunas novedades. En primer lugar, el Correo Argentino, que desde 1997 había contratado de forma directa a la empresa española Indra, decidió abrir una licitación para reducir los costos. En 2017 se habían pagado u$s 33.000.000 por este servicio. La compulsa arrojó como ganadora a la empresa fundada en Estados Unidos, con sede actual en Reino Unido, Smartmatic. Ofertó u$s 17.093.888 que luego rebajó a u$s 16.899.920. Indra quedó fuera de competencia con una propuesta de u$s 19.235.000.

En segundo lugar, se compró un software también a Smartmatic –previo a que se le adjudicase el conteo provisorio- para transmitir los telegramas con los resultados de cada mesa desde las escuelas. Si antes las camionetas del Correo Argentino los recogían de los establecimientos educativos y los acercaban a las sucursales para remitirlos al centro de cómputos, ahora se evitará este paso para la mayoría de los casos.

Desde la Escuela Normal Superior N° 5 Don Martín Miguel de Güemes, Pérez encabezó la demostración de la transmisión de telegramas. Una vez confeccionados por las autoridades de mesa serán retirados por un empleado del correo quien los acerca a la isla de transmisión ubicada en la misma escuela. Allí se escanean y se envían a un servidor central para que comiencen a ser procesados por los sistemas de Smartmatic. Al acta que confecciona cada autoridad de mesa – los fiscales de los partidos se quedan con otra planilla con el resultado del escrutinio- se le agrega un documento impreso que da cuenta de que se transmitieron la misma cantidad de telegramas que de mesas habilitadas en dicha escuela.

Pérez destacó que al reemplazar el traslado terrestre por la transmisión digital se agilizarán los tiempos de recuento, se transparentará el proceso, se reducirá la pérdida y se mejorará la calidad de la imagen de los telegramas. Sobre este último punto, prometen que inmediatamente después de haberse procesados estarán disponibles para ser consultados por los partidos políticos y la ciudadanía.

“La seguridad del proceso esta mucho más garantizada que hace cuatro años”, afirmó el funcionario. La oposición denunció en reiteradas ocasiones que aún no han podido tener acceso al software de transmisión y advierten por posibles inconvenientes o hackeos del mismo durante el día de la elección. Desde la Cámara Nacional Electoral precisaron a El Cronista que el Gobierno tiene la obligación de remitirles una copia según estipula el Código Nacional Electoral recién 48 horas antes de la elección. Esa misma es a la que acceden los apoderados informáticos de los partidos.

En tanto, el Correo Argentino indicó que 11.041 (76%) de los establecimientos habilitados para votar estarán equipados para realizar desde allí la transmisión digital de los telegramas. Para los 4000 restantes – algunas presentaron problemas de conectividad – se ejecutará el sistema anterior de recolección y transporte terrestre a 1130 sucursales del correo desde donde se enviarán para su procesamiento. El director de Servicios Electorales, Adrián González, indicó que con el fin de agilizar el recuento para estos casos se previó que ninguna escuela sin conexión este a más de 8 kilómetros de distancia de un centro de transmisión.

La ruta del voto

Una vez que los telegramas se transmiten desde las escuelas un servidor central remite la imagen a los digitalizadores que de forma manual los cargan en el sistema de recuento. Las 1700 personas contratadas especialmente por Smartmatic para el escrutinio provisorio trabajarán distribuidas en dos centros del Correo Argentino ubicados en Barracas y en la localidad bonaerense de Montegrande.

Cada telegrama se procesa dos veces por digitalizadores diferentes. En caso de coincidir la información pasa al recuento final. Si hay discrepancias se remite automáticamente a una tercera persona. Si persisten las diferencias (por ejemplo, los datos pueden ser ilegibles o la cantidad de votos consignados superar el padrón de esa mesa) se registra como ‘incidencia’, no se agrega al recuento y se informa a los fiscales políticos presentes en el lugar.

Con las nuevas implementaciones el gobierno busca agilizar el proceso de recuento y obtener una carga más homogénea entre todas las provincias. “De este modo se mostrará una foto inicial bastante más parecida a la final”, apuntó Pérez atento a las ansiedades políticas que pueden generar la carga más temprana o más tardía de distritos con mayor peso electoral como la provincia de Buenos Aires o una encuesta reñida que se definirá voto a voto.

Prevén que a medianoche del 12 de agosto estará completado el escrutinio provisorio. En 2017, a las 3 de la mañana, se habían contabilizado el 79% de los votos. En 2015 la cifra había sido para el mismo horario de 47%. El simulacro de hoy comenzó a las 9 de la mañana y a las 14 horas se habían transmitido con éxito los 94.706 telegramas previstos.

POR BELÉN PAPA ORFANO