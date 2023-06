A solo dos días de los comicios en los que San Juan elegirá al gobernador que trabajará durante el período 2023 a 2027, DIARIO HUARPE habló con los diez candidatos que se medirán el próximo 2 de julio sobre temas candentes e importantes para la sociedad sanjuanina. ¿Los ejes? Aborto, legalización de la marihuana, empleo joven y minería.

Rubén Uñac, candidato a gobernador por Vamos San Juan

Aborto

“Voté dos veces en contra de esta ley, en el 2018 y en el 2020. Me expresé claramente, estaba a favor de las dos vidas y voté en contra de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Pero bueno, soy un hombre respetuoso de las leyes, de lo que disponen las mayorías y no tengo ningún problema”.

Legalización de la marihuana

"Es un tema que no tengo formado. Yo no consumo, por lo tanto, no sé. Beneficios no trae. Quizá si lo atacamos por el narcomenudeo, por ese tipo de cosas, quizá se puede estudiar. Uruguay lo ha legalizado. Yo no estoy muy informado porque no se han tratado proyectos en el Senado, pero beneficios para la salud no trae".

Empleo joven

“Hace poco estuvimos en un acto de emprendedores jóvenes donde se les entregó un subsidio para que empiecen a desarrollarse, a formarse y a forjarse. Los jóvenes no son el futuro, son el presente”.

Minería

“La minería es fundamental. San Juan es la provincia número uno en la Argentina con respecto a la minería en la Argentina. La vamos a seguir apoyando con todas las energías, porque soy el presidente de la comisión, porque tengo proyectos presentados y porque defiendo plenamente el desarrollo y el crecimiento de San Juan”.