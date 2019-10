Elevaron a juicio causa por supuesto desvío de 65 millones de pesos en un municipio correntino

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un juez penal de Corrientes elevó a juicio una causa por el supuesto desvío de 65.000.000 de pesos de fondos nacionales en un municipio, en la que están procesados dos ex intendentes y otros tres funcionarios, informaron hoy fuentes judiciales.



El juez de Instrucción y Correccional de Curuzú Cuatiá, Martín Vega, firmó en las últimas horas la elevación a juicio de los procesados ex intendentes de Perugorría Angelina Lesieux y Jorge Corona, que son pareja.



Los procesamientos también recayeron en la ex tesorera municipal Patricia Yolanda Vera, el ex auditor municipal Ernesto Antonio Moray Mussio y la ex secretaria de Gobierno Sabrina María Florencia Lammens.



Están acusados de generar una asociación ilícita para la apropiación de fondos provenientes del Estado Nacional para la ejecución de obras y planes específicos, "los que eran desviados en interés particular de los involucrados mediante un mecanismo que se desarrolló durante más de una década", informó la oficina de prensa del Poder Judicial de Corrientes.



"Esto -agregaron- ocasionó un perjuicio a las arcas del Estado que se estima en aproximadamente 65 millones de pesos".



El juez explicó que se trató de una causa de "alta complejidad" por la cantidad de información de tipo administrativo, contable, económico-financiero, patrimonial y de campo que se tuvo que analizar.



En ese aspecto, destacó que durante la instrucción del caso trabajó la División Anticorrupción de la Policía Federal Argentina.



La causa se inició con una investigación abierta por la Oficina Anticorrupción a cargo de Laura Alonso y los ex intendentes tenían un pedido de captura desde el 19 de diciembre de 2017.



Para localizarlos, la justicia correntina solicitó la colaboración de Interpol, que libró una orden de captura internacional, luego de que desde su cuenta personal en Twitter la ex jefa comunal publicara el 21 de diciembre de ese año: "Ya estamos en Cancún. Besitos".



Finalmente en febrero de 2018 la pareja se entregó en dependencias policiales de Curuzú Cuatiá.