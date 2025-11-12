El dirigente social Emerenciano Sena declaró este miércoles ante el jurado popular en el juicio por el femicidio de Cecilia Stryzowski, ocurrido en junio de 2023 en Resistencia, Chaco. Visiblemente emocionado, el líder piquetero se quebró al afirmar que es inocente. “Me acusan de algo que no cometí”, dijo entre lágrimas frente a los jueces.

Sena es el primer acusado en declarar en el debate oral. Está imputado como partícipe necesario del crimen de su nuera, quien era pareja de su hijo César Sena, señalado como el autor material del homicidio. Durante su testimonio, el referente social insistió en que su detención responde a motivos políticos. “Algunos me quieren condenar porque corté la calle, era el mecanismo para hacernos oír. Si me quieren condenar por eso, que lo hagan. No cometí ningún delito, hice mi rutina”, expresó.

Publicidad

El acusado también reivindicó su trayectoria en los movimientos sociales y en la construcción de viviendas populares. “Creo que me condenan porque construí el barrio, porque otro delito no cometí y ese es mi logro”, sostuvo, en referencia al complejo habitacional que llevaba su nombre antes de su detención.

En otro tramo de su declaración, Sena se refirió al crimen de Cecilia con repudio, pero volvió a desvincularse de los hechos. “Lo que sucedió es aberrante, pero yo no hice nada”, afirmó ante el jurado.

Publicidad

El dirigente chaqueño compartió el banquillo de los acusados con su esposa Marcela Acuña, también imputada como partícipe primaria. En tanto, su hijo César Sena enfrenta la acusación más grave: la de autor material del femicidio, cometido tras haberse casado en secreto con la víctima.

Junto a ellos también están imputados Gustavo Obregón, Fabiana González, Gustavo Melgarejo y Gustavo Reinoso, todos señalados por encubrimiento agravado.

Publicidad

La declaración de Sena se produjo tras varias jornadas de exposición de testigos y peritos. El juicio, que mantiene en vilo a la provincia de Chaco, continuará en los próximos días con nuevas audiencias en las que se espera la palabra de otros de los imputados.