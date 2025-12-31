Los empleados de comercio de San Juan comenzarán a percibir los aumentos y bonos homologados tras las negociaciones paritarias de 2025. Según explicó Mirna Moral, secretaria general del Sindicato Empleados de Comercio de San Juan, los pagos deberán realizarse antes del 7 de enero.

“Como salió a destiempo la homologación, la mayoría lo va a pagar ahora junto con el sueldo de diciembre”, explicó Moral. En el caso de los plus y premios adicionales, la mayoría de los supermercados ya abonó la suma equivalente a la caja navideña o montos superiores, mientras que algunas empresas otorgaron valores menores. Estos pagos no son obligatorios, sino un reconocimiento por las horas extra trabajadas.

En cuanto al aguinaldo, cerca del 30% de las empresas aún no lo completó. Según el sindicato, la sólida recaudación durante la temporada navideña permitirá que se regularicen los pagos junto con los sueldos de enero.

Respecto a los bonos homologados por la FAECyS, que alcanzan los $170.000, la mayoría de los hipermercados ya abonó los montos. Sin embargo, la dirigente aseguró que algunas empresas enfrentan dificultades y abonaron solo $40.000.

El seguimiento de estos pagos, junto con el control del aguinaldo y los plus, será una prioridad para el sindicato en los primeros días de enero, garantizando que los compromisos salariales se cumplan de acuerdo con las paritarias firmadas.