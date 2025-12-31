Los sanjuaninos recibirán el Año Nuevo bajo alerta meteorológica. La Dirección de Protección Civil informó que, para la tarde y noche del miércoles 31 de diciembre, se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, con posible caída de granizo, en varios departamentos de la provincia.

Según el informe oficial, las zonas afectadas serán 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil. Algunas precipitaciones podrían ser localmente fuertes, acompañadas de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas, con acumulados estimados entre 20 y 50 mm, aunque podrían superarse de manera puntual.

Desde la Dirección recuerdan los números de contacto ante cualquier emergencia: 103 y 911. Además, instan a la población a extremar precauciones tanto en el hogar como en la vía pública.

Recomendaciones en casa:

Revisar techos, desagües y bajadas de agua; retirar objetos que puedan ser arrastrados.

Higienizar con lavandina, usar calzado aislante y mantener a las mascotas en lugares protegidos.

Desenchufar artefactos eléctricos y asegurar ventanas y puertas.

Preparar un kit de emergencia familiar con botiquín, linterna, radio, documentación, ropa seca, mantas, agua y alimentos no perecederos.

Recomendaciones en la vía pública y vehículos:

Evitar transitar por calles anegadas; buscar resguardo.

Circular con luces bajas y a velocidad reducida, respetando la distancia entre vehículos.

No obstruir acequias ni bocas de tormenta y lavarse las manos tras contacto con agua de inundación.

En caso de granizo:

Permanecer a resguardo y evitar salir; proteger a niños, adultos mayores y mascotas.

Tras la tormenta, revisar techos, ventanas y cañerías, y reportar daños graves a las autoridades.

Al conducir durante la tormenta:

Mantener la calma ante ruidos de granizo; reducir velocidad y continuar con precaución, ya que los neumáticos pierden adherencia.

Los autos con cristales laminados están protegidos frente a roturas, aunque los vidrios pueden trizarse.

La Dirección de Protección Civil subraya la importancia de seguir los comunicados oficiales y de actuar con prudencia mientras dure la alerta.