Emitieron alerta amarilla por tormentas, lluvias y granizo en Nochevieja
POR REDACCIÓN
Los sanjuaninos recibirán el Año Nuevo bajo alerta meteorológica. La Dirección de Protección Civil informó que, para la tarde y noche del miércoles 31 de diciembre, se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, con posible caída de granizo, en varios departamentos de la provincia.
Según el informe oficial, las zonas afectadas serán 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil. Algunas precipitaciones podrían ser localmente fuertes, acompañadas de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas, con acumulados estimados entre 20 y 50 mm, aunque podrían superarse de manera puntual.
Desde la Dirección recuerdan los números de contacto ante cualquier emergencia: 103 y 911. Además, instan a la población a extremar precauciones tanto en el hogar como en la vía pública.
Recomendaciones en casa:
- Revisar techos, desagües y bajadas de agua; retirar objetos que puedan ser arrastrados.
- Higienizar con lavandina, usar calzado aislante y mantener a las mascotas en lugares protegidos.
- Desenchufar artefactos eléctricos y asegurar ventanas y puertas.
- Preparar un kit de emergencia familiar con botiquín, linterna, radio, documentación, ropa seca, mantas, agua y alimentos no perecederos.
Recomendaciones en la vía pública y vehículos:
Evitar transitar por calles anegadas; buscar resguardo.
Circular con luces bajas y a velocidad reducida, respetando la distancia entre vehículos.
No obstruir acequias ni bocas de tormenta y lavarse las manos tras contacto con agua de inundación.
En caso de granizo:
- Permanecer a resguardo y evitar salir; proteger a niños, adultos mayores y mascotas.
- Tras la tormenta, revisar techos, ventanas y cañerías, y reportar daños graves a las autoridades.
- Al conducir durante la tormenta:
- Mantener la calma ante ruidos de granizo; reducir velocidad y continuar con precaución, ya que los neumáticos pierden adherencia.
- Los autos con cristales laminados están protegidos frente a roturas, aunque los vidrios pueden trizarse.
La Dirección de Protección Civil subraya la importancia de seguir los comunicados oficiales y de actuar con prudencia mientras dure la alerta.