A medida que el 2025 llega a su fin, los sanjuaninos ya piensan en los deseos para el 2026. DIARIO HUARPE recorrió la Peatonal para conocer qué esperan los vecinos del nuevo año y cuáles son sus prioridades para la vida cotidiana y para la comunidad.

La mayoría de los entrevistados coincidió en la importancia de la salud y el bienestar familiar. Un hombre mayor comentó: “Que al Gobierno de San Juan le vaya bien, así nos va bien a todos y a la Argentina. Que todos tengan salud y trabajo y que la Virgen nos ayude”. Por su parte, una mujer manifestó: “Les deseo a todos que pasen un feliz Año Nuevo, que tengan salud y que haya bendiciones en sus casas”.

Los jóvenes también expresaron sus expectativas. Un joven deseó “salud, principalmente, y que sea un lindo año para todos”. Otro, acompañado de sus tres hijos pequeños, agregó: “Que sea un año mejor para todos”.

En tanto, un joven con mirada crítica sobre la situación del país señaló: “Deseo un mejor momento familiar y felicidad. Y un mejor año para el país, que mejore la economía, que haya una reforma laboral justa y leyes más adecuadas para los trabajadores”.

Con el inicio del 2026, los sanjuaninos buscan comenzar un ciclo de oportunidades y nuevos proyectos, con el firme propósito de acompañarse entre vecinos, cuidar a la familia y construir un año más justo y saludable.