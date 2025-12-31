“Cumplimos con todas nuestras promesas y empezamos a crecer”, dijo Milei

En el último día de 2025, el presidente Javier Milei difundió un mensaje de Año Nuevo a través de sus redes sociales, en el que realizó un balance de sus dos primeros años de gestión y dejó definiciones políticas y económicas de cara al inicio de 2026.

“Argentinos, habiendo terminado los dos primeros años de gestión, puedo decir orgullosamente que hemos cumplido con todas nuestras promesas de campaña”, expresó el mandatario en un video breve, grabado con un tono directo y sin anuncios formales. El mensaje fue publicado en su cuenta oficial y rápidamente replicado por dirigentes y referentes del espacio libertario en distintas plataformas.

En su alocución, Milei enumeró una serie de logros que, según afirmó, marcan el rumbo de su administración. “Estamos bajando la inflación, estamos terminando con la inseguridad, hemos sacado a más del 30% de los argentinos de la pobreza”, sostuvo. En ese mismo tramo, aseguró que hoy hay “catorce millones de argentinos menos en la pobreza” y remarcó que la economía “está empezando a crecer”.

El Presidente cerró su mensaje con un saludo por las fiestas y una proyección hacia el año próximo: “Vayamos por un 26 que sea el inicio de este camino que hará grande a la Argentina nuevamente. Viva la libertad, carajo”, afirmó, ratificando el tono y las consignas que caracterizan su discurso público desde la campaña electoral.

Según trascendió desde su entorno, Milei recibirá el 2026 en la Residencia Presidencial de Olivos. No hubo confirmación oficial sobre la presencia de invitados, aunque se indicó que el jefe de Estado permanecerá en Buenos Aires para retomar la actividad desde el primer día del nuevo año.

El mensaje de cierre de 2025 se suma a las despedidas de año anteriores del mandatario, que también utilizó las redes sociales como canal principal para comunicar balances de gestión y marcar el rumbo político y económico de su gobierno.