Empezaron los trabajos en El Tambolar

Tras un largo proceso de licitación y adjudicación, finalmente ya se ven los primeros movimientos en la obra del dique El Tambolar. Se trata de la segunda etapa y los obreros trabajan en la limpieza y la puesta en condiciones del lugar y los accesos, para concentrarse después en la construcción de las estructuras. Como estaba previsto, la UTE contrató 200 empleados en el inicio y paulatinamente irá incorporando más hasta llegar a 1.400.

Después, en el corto plazo, vienen dos frentes. Uno es la construcción de la ataguía y el otro, del túnel de galería de aducción. Más tarde y hasta terminar, será el turno de levantar la presa, la casa de máquina y el embalse.

El dique sanjuanino, además de ser la obra hidroenergética más importante del país en ejecución en este 2019, tiene un valor estratégico para la provincia. Será el cuarto que se hace sobre el lecho del principal río de San Juan y no sólo generará electricidad, sino que también ayudará a regular el agua para regadío y consumo humano en un territorio desértico.

En la situación económica que vive el país, El Tambolar es vital por su carácter de generador de puestos de trabajo. Ya les da trabajo a 200 obreros y se calcula que en su pico máximo, el staff de personal llegará a 1.400. Esto, sin contar el movimiento en la industria de la construcción (venta de materiales, fletes y servicios) y la mano de obra indirecta.

El Tambolar tiene un plazo de ejecución de 5 años, por lo que dará trabajo hasta el año 2024. El costo tuvo una reducción importante tras la intervención de la administración de Sergio Uñac en el proceso de licitación. Inicialmente se presupuestó en u$s743 millones y quedó en un 35% menos, es decir u$s482 millones, gracias a que la UTE aceptó un pedido oficial para ajustar los números.

Junto al dique se hará una obra complementaria que a la larga traerá un beneficio extra. El obrador que se montó en la zona tiene capacidad para 300 empleados y como quedará chico, la UTE construirá un barrio para que lo ocupen los trabajadores que no tengan lugar. El complejo habitacional, que aún no se define cuántas casas tendrá, estará en el acceso a la villa de Calingasta y cuando los trabajos en el Tambolar finalicen, será sorteado a través del IPV entre los inscritos del departamento que no cuenten con techo propio.