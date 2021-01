Empezó la cuenta regresiva para registrar y chipear perros peligrosos antes de que empiecen a multar 

El pasado viernes 22 de enero la Ley de Tenencia Responsable de Perros Potencialmente Peligrosos (PPP), también conocida como Ley Lara, salió publicada en el Boletín Oficial y empezó a regir en la provincia. Esto quiere decir que las obligaciones para los dueños de los animales de razas o con cruzas que responden a ciertas características ya están vigentes, aunque por el momento no se pondrán multas porque según la norma habrá una prórroga de 90 días, osea hasta la última semana de abril. Esto no quiere decir que hasta esa fecha los dueños podrán seguir como hasta ahora, sino que empezó la cuenta regresiva para chipear, conseguir un seguro y hasta los elementos adecuados para señalizar la casa.

Por la cantidad de requisitos que tiene la ley para los dueños de perros PPP, la tenencia de uno de estos animales significará hacer una inversión importante. Además de colocarle el microchip, que cuesta unos $3.200 en San Juan, los dueños deberán tener un seguro de responsabilidad social, por lo general incluido en el de vivienda que puede costar otros $500 según brokers locales, tener un cerramiento de la vivienda que no permita al perro salir, comprar cartelería que avise que en la vivienda existe un animal de este tipo. También, si el perro sale a pasear, necesitará un collar pechera y un bozal para hacerlo, otro gasto que muchos dueños deberán hacer.

Pero la verdad es que todo esto es un gasto moderado en comparación con las multas. Es que la ley plantea nueve tipos de faltas con sus respectivas multas, que van desde 500 a 3.000 jus, que equivalen a $10 hoy por hoy, según el Código de Faltas. Esto significa que un infractor puede pagar hasta $30.000 si recibe una de las sanciones más graves. Pero este límite deja de tener valor en casos de reincidentes, ya que a quien no cumpla con lo dictaminado dos veces se le duplicará la multa y si lo hace una tercera vez se triplicará y así sucesivamente.

Las posibles sanciones aparecen en la Ley es válido tanto para perros de razas definidas como PPP, por ejemplo pitbull, rottwailer, doberman o incluso ovejeros alemanes, como las cruzas. Las sanciones se pueden sumar, si por ejemplo un propietario pasea con un animal que no tiene microchip, no está en el registro y no lleva la correa adecuada.

Estas son las multas previstas en la ley para los propietarios de perros

Deberá pagar de 1.500 a 3.000 jus el que no inscriba su perro en el Registro de perros potencialmente peligrosos.

Deberá pagar de 1.500 a 3.000 jus el propietario que no microchipee el animal.

Deberá pagar de 500 a 1.000 jus el propietario que pasee sin collar o correa adecuada y bozal a su animal.

Deberá pagar de 1.500 a 3.000 jus el dueño de un perro que muerda o lastime a otra persona o animal.

Deberá pagar de 1.500 a 3.000 jus que no tengan el adecuado cierre de sus casas y la señalización como hogar de un PPP.

Deberá pagar de 500 a 1.000 jus el dueño que tenga a su perro sin vacunar.

Deberá pagar de 1.500 a 3.000 jus el propietario que use o entrene su perro para cazar.

Deberá pagar de 1.000 a 2.000 jus el propietario que use el perro o lo entrene para peleas. Además en este caso el animal será trasladado a un centro de rehabilitación.

Otro de los puntos que definió la Ley es que la autoridad de aplicación será la Secretaría de Medio Ambiente. Esta institución será la que constituirá el registro de perros y de criaderos, ya que la reproducción de razas potencialmente peligrosas sólo podrá hacerse en lugares autorizados. El resto de los animales deberá ser castrado.