“Minga” Ghersi tomó una decisión ejemplar a los 86 años de su vida, terminar la escuela primaria ya que eso la hace muy feliz. Cuando era joven solo cursó el primer grado y ahora que pudo dejar la silla de ruedas volvió a estudiar.

"Hice primer grado y primero superior. Después, nada más. No estábamos en condiciones de seguir estudiando", contó.

Su infancia la vivió en Lozada, un paraje agrícola que hoy tiene poco más de 1.000 habitantes. Su mamá "no sabía ni escribir su nombre" y el papá era un hombre retraído. Ella y sus hermanos pudieron aprender a leer, escribir y hacer cuentas simples gracias a la maestra del pueblo.

Cuando cumplió 50 años Minga quedó viuda y al poco tiempo sufrió una caída en la que se astilló el fémur y la dejó en silla de ruedas.

LEA MÁS El emotivo pedido solidario de la mamá de Aitana para otra nena

"Yo siempre había sentido que me faltaba algo. Este año dije 'basta'. ¿Por qué no voy a poder hacerlo?", expresó. Y ahí fue cuando decidió volver a la escuela, apenas pudo caminar con el bastón, se lo comentó a su hija y entre las dos armaron la mochila con “lo mismo que llevan los chiquitos que van a primaria”.

"No importa si termino o no, tampoco si voy a poder hacer al secundario después. Me importa cada día de mi vida hoy. Yo voy feliz a estudiar, siempre es bueno aprender algo nuevo, estar con mis compañeros", manifestó con emoción.

Uno de sus nietos decidió contar la historia a través de las redes sociales y se hizo viral rápidamente ya que alcanzó los 74.000 likes.

LEA MÁS Dos policías ayudaron a nacer a un bebé en su casa

Al respecto, su hija comentó: "Yo he visto mucha gente mayor sentarse en una silla con el televisor apagado a esperar que la muerte llegue. Yo creo que no importa lo que pase en el futuro sino lo que está viviendo ahora, porque está entusiasmada y tiene una meta, algo que mucha gente joven no tiene. Creo que esa es la fórmula y que mi mamá nos está dando una lección a todos", concluyó.

Fuente: Infobae.