Una nueva oportunidad laboral se abrió para quienes cuenten con experiencia en atención al público y ventas. Una empresa vinculada al sector de la construcción lanzó una búsqueda para cubrir el puesto de vendedor/a de mostrador, con incorporación inmediata.

Según detalla la convocatoria, la búsqueda está orientada a perfiles con al menos dos años de experiencia en ventas, preferentemente dentro del rubro de la construcción. Además, se valorará el conocimiento en la comercialización de pisos, sanitarios y grifería, aunque este último requisito no es excluyente.

Entre las habilidades requeridas se destacan la atención al cliente y el manejo de caja, dos aspectos clave para el desarrollo cotidiano del puesto. La empresa señala que busca personas proactivas, con capacidad para asesorar al comprador y gestionar operaciones de venta de manera eficiente.

Quienes deseen postularse deberán enviar su currículum vitae al correo busquedarrhh2026@gmail.com, único medio habilitado para la recepción de candidaturas.

La convocatoria no especifica el nombre de la firma contratante, pero indica que la contratación será inmediata, lo que sugiere que el puesto se encuentra vacante y operativo.