Publicidad
Publicidad

Provinciales > Oferta laboral

Empresa suma chofer de camión aguatero en San Juan

Empresa incorporará un chofer de camión aguatero con experiencia comprobable en proyectos mineros, conocimiento en normas de seguridad y tarjeta IERIC vigente.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
El puesto requiere experiencia comprobable en proyectos mineros. Foto: Gentileza.

Una nueva oportunidad laboral destinada a trabajadores con experiencia en el sector minero comenzó a circular por las redes sociales. En esta ocasión, una empresa del rubro incorporará un chofer de camión aguatero.

De acuerdo con la convocatoria, el puesto requiere experiencia comprobable en proyectos mineros, así como conocimiento de normas de calidad y seguridad, condiciones esenciales para desempeñarse en el ámbito industrial. Además, se solicita que los postulantes cuenten con tarjeta IERIC vigente, documento que certifica la habilitación laboral en el sector de la construcción y minería.

Publicidad

Las personas interesadas deben enviar su currículum vitae al correo electrónico gestiondeltalentosanjuan@gmail.com, indicando en el asunto el puesto al que aplican.

 

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS