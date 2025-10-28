Una nueva oportunidad laboral destinada a trabajadores con experiencia en el sector minero comenzó a circular por las redes sociales. En esta ocasión, una empresa del rubro incorporará un chofer de camión aguatero.

De acuerdo con la convocatoria, el puesto requiere experiencia comprobable en proyectos mineros, así como conocimiento de normas de calidad y seguridad, condiciones esenciales para desempeñarse en el ámbito industrial. Además, se solicita que los postulantes cuenten con tarjeta IERIC vigente, documento que certifica la habilitación laboral en el sector de la construcción y minería.

Las personas interesadas deben enviar su currículum vitae al correo electrónico gestiondeltalentosanjuan@gmail.com, indicando en el asunto el puesto al que aplican.