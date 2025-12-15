Pampita le consiguió novio a Zaira Nara: quién es el magnate europeo

Parece que Zaira Nara ha adoptado una estrategia de alto perfil para despistar sobre su vida amorosa, al igual que el tero, que pone sus huevos en un lugar y canta en otro para confundir a los depredadores. Mientras continúan los rumores que la vinculan al streamer Bauleti —murmullos que ambos alimentan con sus acciones— y hasta volvió a mencionarse el nombre de su expareja, Jakob von Plessen, la modelo estaría dándole rienda suelta al amor con una figura internacional.

La nueva pareja de la modelo sería Robert Strom, un magnate y polista nacido en Francia. Strom es heredero de una fortuna que lo posiciona entre las personas más ricas del mundo. Tiene 37 años de edad, habla perfecto español y divide su vida entre Palm Beach y diversos castillos europeos.

Quienes actuaron como celestinos de este nuevo romance fueron Pampita y su pareja, Martín Pepa. La información trascendió en La posta del espectáculo, donde detallaron la dinámica de la presentación y las reacciones: “Ellos le presentaron este magnate a Zaira Nara, siento que Pepa es el mejor amigo de Facundo Pieres; tienen también relaciones comerciales, ella está chocha, no le importa nada”.

La conexión entre Strom y el círculo de Zaira es aún más profunda: el magnate polista está relacionado desde el polo con Facundo Pieres, quien también fue pareja de Nara. Además, Pieres mantiene una gran amistad con Clemente Zavaleta, hijo de la "Trilliza de Oro" María Emilia, y este último se encuentra casado con la hermana de Robert Strom.