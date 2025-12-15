El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman, estaría dispuesto a invertir 10 mil millones de euros para adquirir el Barcelona, según afirmó el periodista François Gallardo en el programa español El Chiringuito. La operación forma parte de la estrategia saudí de expansión en el fútbol internacional, que ya incluyó la llegada de figuras como Cristiano Ronaldo y Sadio Mané a la liga local del país árabe.

La oferta permitiría al club catalán saldar su abultada deuda, que supera los 2.500 millones de euros, y al mismo tiempo otorgaría al príncipe el control total del histórico club español. Sin embargo, el modelo de propiedad del Barcelona, que pertenece a sus socios, se presenta como un obstáculo importante. Según expertos, los miembros del club no permitirían que la institución pase a manos extranjeras.

Una alternativa posible sería una inversión del fondo saudí PIF en el área de entretenimiento del club, sin involucrarse en la gestión deportiva ni en las operaciones diarias del equipo. Esta modalidad permitiría al Barcelona recibir inyección de capital sin comprometer la estructura tradicional de propiedad de sus socios.

El interés de Bin Salman refleja la ambición de Arabia Saudita por consolidarse como un actor influyente en el fútbol mundial, sumando prestigio y presencia en clubes históricos de Europa, aunque en el caso del Barcelona, la historia y los estatutos del club podrían frenar la concreción de la operación.