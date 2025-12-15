Comienzan las semifinales del futsal sanjuanino

El futsal sanjuanino entra en su etapa más emocionante con el inicio de los cruces de semifinales, tanto en la categoría Reserva como en Primera División. Los equipos que llegaron a esta instancia se preparan para definir quiénes lucharán por el título en la gran final.

En la categoría Reserva, los encuentros se disputarán el lunes 15 de diciembre. SEC recibirá a La Gloria en su cancha a partir de las 22, mientras que Barrios de Pie se enfrentará a Barrio CGT en la cancha de Laprida, también a las 22. Ambos partidos prometen ser disputados, con equipos que mostraron un nivel parejo durante toda la temporada y que buscarán asegurarse un lugar en la definición del torneo.

Publicidad

En Primera División, la acción comenzará el martes 16 de diciembre. Alianza recibirá a Huarpes en su cancha a las 22, mientras que La Gloria se medirá con Barrios de Pie en la cancha de Medina, también a las 22. Los encuentros prometen emociones, con equipos que llegan en gran forma y con la afición expectante por cada jugada y cada gol que acerque a los finalistas a la gloria del futsal provincial.

Con estos partidos, el futsal sanjuanino vivirá noches de alta tensión y espectáculo, consolidando la pasión que genera este deporte en la provincia y marcando el cierre de una temporada que dejó grandes momentos dentro de la cancha.