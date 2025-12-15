Preocupación por la salud de Jorge Martínez: "Está medicado por..."

Pablo Alarcón, vicepresidente de La Casa del Teatro, ofreció una entrevista donde detalló tanto su complejo presente de salud como el estado de su colega Jorge Martínez, quien reside en la institución,.

Como vicepresidente de La Casa del Teatro, donde habitan más de 20 colegas, Alarcón también se refirió a la salud de Jorge Martínez, quien se encuentra allí tras haber sido una figura destacada de la televisión y el cine,.

Alarcón confirmó que, tras volver a la institución pidiendo ayuda, Martínez está mejorando. “Volvió Jorgito. Lo vi mucho mejor. Tuvimos una charla muy productiva. Está adaptándose a esta nueva realidad, después de haber sido una figura enorme de la televisión, el cine y el teatro. Hoy no trabaja, vino a pedir ayuda y se comporta muy bien. Acá no hay uno más que otro: somos todos compañeros”, relató.

Ante los rumores de una fuerte depresión, Alarcón precisó: “Estuvo deprimido, sí. Está medicado. Eso fue un ciclo que terminó el año pasado, cuando volvió de México. Hoy lo veo muy bien. Fui a hablar con él personalmente porque lo conozco. Charlamos largo y tendido. Está contenido, querido, aceptado. Está muy bien, muy bien”.