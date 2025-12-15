Un policía fue golpeado por un ladrón y su familia cuando lo fue a detener

Un grave episodio de violencia se registró durante la noche del domingo en el departamento Rawson. El incidente ocurrió cuando personal policial que intentaba la aprehensión de un delincuente fue agredido por este y sus familiares.

La secuencia se inició luego de que la Policía fuera alertada sobre la comisión de un arrebato. Según lo reportado, la información provino del chofer de un colectivo y de otros conductores. Estos testigos indicaron que el sospechoso se había dado a la fuga en dirección al barrio Ansilta, vistiendo una campera roja y pantalón de jeans.

Al visualizar al sujeto, los uniformados comenzaron una persecución que culminó cerca de su domicilio, donde finalmente se logró la aprehensión. En ese instante, la situación escaló violentamente: varias personas salieron de la casa y, junto con el detenido, comenzaron a atacar al personal policial.

Desde la Policía Comunal de Rawson se informó que los agresores utilizaron golpes de puño, ladrillos y palos contra los efectivos.

Como resultado de este asalto, los policías sufrieron lesiones tanto en el rostro como en otras partes del cuerpo. Ante la magnitud del ataque, los uniformados se vieron obligados a solicitar apoyo para controlar la situación y trasladar el procedimiento a la sede policial.

El detenido fue identificado como Godoy Ernesto Isaías, de 20 años. Por los hechos, Godoy quedó a disposición de la UFI Flagrancia, acusado por el delito de lesiones leves agravadas.