El presidente de la Unión Industrial de San Juan (UISJ), Ricardo Palacios, estuvo en el Café de la Política Expréss y habló del difícil contexto que atraviesan las Pymes en la provincia. En este sentido, planteó que, a las situaciones económicas tales como la inflación, que lleva 60,2% en lo que va del 2023, se suman las medidas circunstanciales tales como el bono de $60.000 decretado por el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa. Esto impacta de lleno en las empresas “que no tienen espalda económica” para afrontar estas medidas. Por esto, el dirigente contó que se encuentran en diálogos con el Gobierno de San Juan, puntualmente con el gobernador Sergio Uñac, para solicitar créditos que ayuden a las Pymes a pagar los bonos. Cabe destacar que el Estado provincial aún no confirma si lo pagará a la administración pública o no, aunque todo indica que van por la negativa.

Massa anunció un paquete de medidas, oficializadas a través de un decreto el pasado martes. Entre ellas, está el bono de $60.000 pagados en dos cuotas, de carácter obligatorio para las empresas privadas. Según dijo Palacios, para las Pymes estas decisiones son complicadas, dado que, teniendo en cuenta el contexto económico adverso, las empresas deben afrontar los pagos con sus propios medios.

“La realidad es que hay un decreto que te obliga a pagar el bono, para los privados no para el Estado. Entendemos que debería haber sido un decreto que el que pueda pagarlo lo haga y el que no, no. No debería estar obligado. El que lo puede pagar lo está pagando y el que no, estamos buscando herramientas financieras que puedan ayudar a pagarlo, como créditos. Estamos articulando con el Gobierno provincial, pidiendo medidas. Estamos a la espera de que salgan salvavidas para este tipo de empresas”, dijo Palacios al respecto.

Ante este pedido de la UISJ, Palacios contó que el Gobierno lo está revisando, dado que, aunque sea un crédito, también significa una erogación importante. A pesar de esto, esperan que la ayuda llegue. Cabe aclarar que todo indica que el Estado provincial no pagará los bonos, dado que entienden que están cubiertos con los acuerdos paritarios cerrados para septiembre.

“Las micro y pequeñas empresas son las que están sufriendo todas las consecuencias porque son las que no tienen las espaldas financieras para afrontar de golpe estos problemas coyunturales o estas medidas que vienen de un día para el otro y que te encontras que tenés que hacerle frente. Ejemplo, lo del bono, que fue de aplicación inmediata y hay empresas que están rasguñando y esto es un impacto muy duro”, expresó Palacios.

Dato

Las empresas tienen 15 días hábiles de plazo para pagar el bono contabilizado a partir del 1 de septiembre.