El ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa, realizó una serie de anuncios económicos con el fin de reducir el impacto tras la devaluación que se vivió después de las elecciones PASO. Luego de su reunión con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para asegurar un desembolso crucial de US$7.500 millones, terminó la negociación con empresarios y durante el domingo lanzó una batería de medidas económicas.

Suma fija para trabajadores

Una de las medidas más esperadas fue la introducción de una suma fija para trabajadores tanto del sector privado como público. Se anunció que los empleados con salarios netos de hasta $400.000 mensuales recibirán un bono de $60.000, dividido en dos cuotas mensuales y no remunerativas. Este bono es absorbible por las paritarias y está diseñado para reforzar el poder de compra de los salarios, especialmente después del impacto post-devaluación.

Beneficios para jubilados y pensionados

El programa también incluye beneficios significativos para jubilados y pensionados. Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, se proporcionará un refuerzo adicional de $37.000 mensuales. Además, se anunció una línea de créditos a tasa subsidiada por un total de $400,000 millones, con tasas sustancialmente más bajas que las ofrecidas por los bancos.

Acuerdos de precios y estabilidad

Para abordar la creciente inflación, se anunciaron acuerdos de precios con más de 425 empresas que representan una amplia variedad de productos esenciales, como alimentos y productos de higiene. Estos acuerdos apuntan a limitar el aumento de precios a un 5% mensual durante los próximos tres meses.

Además, se confirmó que no habrá aumentos en los precios de los combustibles ni en los medicamentos hasta noviembre. Estas medidas tienen como objetivo controlar la evolución de los precios y brindar estabilidad a los consumidores.

Apoyo a las pymes y al ampo

El programa también destaca el apoyo a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y al sector agrícola. Se anunciaron medidas que incluyen financiamiento y líneas de crédito mejoradas para las Pymes, exención de retenciones a la exportación para ciertas economías regionales y entrega de fertilizantes a los productores en emergencia agropecuaria.

Monotributo y Tarjeta Alimentar

Los monotributistas también se beneficiarán con medidas como la exención de componentes tributarios por 6 meses en las categorías A, B, C y D, y la posibilidad de acceder a créditos por hasta $4 millones a tasas reducidas.

Además, para los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar, se anunció un aumento adicional en dos cuotas mensuales, así como un aumento del 30% en el monto de la tarjeta después del refuerzo.

Impulso a las exportaciones

En el ámbito de las exportaciones, se presentaron dos nuevas líneas de prefinanciación de exportaciones por un total de 770 millones dólares, destinadas a estimular las ventas al exterior y respaldar a las empresas que contribuyen al crecimiento de las reservas internacionales.

Prepagas

Las familias con ingresos no superiores a $2 millones mensuales no serán alcanzadas por el incremento de las Prepagas, por DNU. La medida es por 90 días. “La atención de la salud no puede castigar las cuentas de los trabajadores“, destacó el ministro.

Empleo doméstico

Massa comunicó esta noche que los trabajadores y trabajadoras de casas particulares van a tener un refuerzo de $25.000 por única vez, en dos cuotas mensuales, en septiembre y octubre, de forma proporcional a las horas trabajadas.

Crédito para los trabajadores

En cuanto a los créditos para los trabajadores, Massa anunció que podrán acceder a líneas de crédito de hasta $400.000 en 24, 36 o 48 cuotas. Los fondos -explicó- “se depositarán en tu tarjeta de crédito bancaria dentro de los 5 días hábiles”. El ministro precisó que la tasas de interés “es la mitad de la que pagás actualmente sobre tu saldo de las tarjeta de crédito” y que el acceso a estos créditos se podrá hacer “con un trámite simple electrónico y vas a tener la posibilidad de que te lo debiten de tu sueldo”.