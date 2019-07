En cuatro años se duplicó la cantidad de personas que se hicieron análisis de hepatitis

En los últimos años aumentó la cantidad de personas que se realizaron los análisis para detectar la hepatitis, como así también, las campañas que llevaron a cabo desde Salud para poder hallar a quienes tienen la enfermedad. Es por esto que desde el Programa Provincial de Sida y Hepatitis Virales estuvieron presentes en los operativos de abordaje territorial y en diversos eventos cuyo fin fue la detección. El último de ellos se hizo este lunes en la Residencia Estatal Eva Perón al cual se sumaron casi 100 ancianos.

Al respecto, la jefa del programa, Victoria Sain, informó que en el 2015 estuvieron en 25 operativos de los cuales participaron 2579 personas y en 2016 fueron 33 y se sumaron 3593 ciudadanos. Mientras que, en el 2017 hubo 36 abordajes en los que llegaron a 3482 individuos y en el 2018 las campañas fueron 72 y de ellas participaron 4580 sanjuaninos.

Desde Salud decidieron centrarse en el Hogar Estatal debido a las características de la población con respecto a la edad ya que a partir de los 55 años la enfermedad es más frecuente. Sain informó que esto ocurre porque antes del ´90 no existían los bancos de sangre entonces, “las transfusiones eran de persona a persona o bajo operaciones importantes, no existían los elementos descartables, las cosas no se esterilizaban bien”.

A pesar de que la hepatitis es más frecuente en personas de la tercera edad, apuntan a que todos los ciudadanos se hagan el análisis al menos una vez en la vida. “Se debe tomar conciencia porque la hepatitis B tiene su vacuna o sea que hay modo de prevenirla por lo que hay una generación que nace inmune a este virus. Mientras que, la hepatitis C, tiene cura que llegó hace unos años, el tratamiento consiste en pastillas que debe tomar la persona de tres a seis meses”, explicó.

Los análisis son la mejor manera de determinar la existencia o no de la enfermedad ya que es “silenciosa”. De igual manera, en ocasiones se presentan algunos síntomas como ojos y piel amarilla, vómitos, nauseas, fatiga, orina oscura, “pero también pueden pasar por otras razones así que el modo de saberlo es haciendo el análisis”, manifestó Sain.

En cuanto a los casos detectados, desde el programa hallaron que del 2013 al 2018 se registraron 45 casos nuevos de Hepatitis B y 190 de Hepatitis C. No obstante, Sain indicó que “estimamos que hay muchas más personas que tienen el virus y lo desconocen”. De igual manera dichas cifras son elevadas “porque son personas a las que se le puede dar una respuesta en salud”. Si esto no ocurre de forma temprana la enfermedad se detecta cuando ya hay un avance que puede terminar en fibrosis, cirrosis y hasta cáncer de hígado.