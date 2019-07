Detectan 50% más de casos de sífilis que en el primer semestre del 2018

El sífilis es una problemática que aumentó abruptamente a partir del año 2013 por lo que frecuentemente realizan controles gratuitos para que los ciudadanos asistan a ellos. El 26 de junio realizaron un testeo masivo Centro de Adiestramiento Rene Favaloro, más conocido como Carf La Rotonda y en solo un día descubrieron que 9 personas tienen la enfermedad.

Si se tienen en cuenta los casos detectados en lo que va del año en dicho centro de salud, alcanzan los 60. Mientras que, en el mismo periodo del 2018 hubo 40.

“El año pasado hubo una baja. El problema grande lo empezamos a tener cuando regresa la sífilis en el año 2013, notamos un incremento significativo”, explicó Ariel González, especialista del centro de salud.

Con respecto a las causas de este incremento, González explicó que “ha habido muchos avances en el HIV, por ejemplo, con los medicamentos que han avanzado tanto que hoy por hoy una persona que vive con HIV si está con carga viral indetectable, está en tratamiento y toma su pastilla diaria, no lo transmite, eso significa que la gente se relaja, a lo mejor no se usa el preservativo y no se transmite el HIV pero si se transmiten otras cosas”.