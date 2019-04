En dos horas se agotó el cupo para el curso de lengua de señas

Este lunes, se abrieron las inscripciones para el dictado del curso de lengua de señas auspiciado por la Cámara de Diputados. Debido al gran interés de las personas, en menos de dos horas se cubrió la capacidad prevista, por lo tanto cerraron las inscripciones.

El dictado comenzará el próximo viernes 3 de mayo, en la sede de la Legislatura en Sala de Vicegobernadores. Regularmente, la cátedra se desarrollará martes y jueves de 8.30 a 10.30 horas. Será 16 encuentros.

¿Por qué aprender Lengua de señas?

Teniendo en cuenta que un la comunicación es un canal de transmisión, es el habla lo cual es estrictamente necesario emitir y recibir el sonido a través de los oídos, la pregunta es, ¿Cómo hago para comunicarme con una persona sorda?

La única opción es un lenguaje gestual y que se recibe con la vista. Dato que no es menor si tenemos en cuenta que también estamos dotados, y de hecho percibimos más del noventa por ciento por los gestos. Comprendemos estados de ánimo, si están siendo sinceros o simplemente en repetidas ocasiones nos entendemos sin una palabra. Esto nos da la pauta que no es difícil si lo deseamos comunicarnos con personas que no escuchan y no hablan.

Su Importancia en los sordos

Hay que destacar que cualquier persona sorda dependiendo de que haya aprendido la lengua de señas o no, es su canal natural. Se puede observar en familias con un miembro sordo, que logran comunicarse con un lenguaje propio, si se quiere inventado para las tareas diarias.

Pero esto, aunque es de gran utilidad, no le permite al niño sordo desarrollarse intelectualmente en la cultura de los oyentes a menos que aprenda un idioma acorde a su naturaleza, por lo que se le llama al lenguaje de señas, el idioma materno de la comunidad sorda, de hecho es sólo a través de ese lenguaje que podrá desarrollarse en cualquier área del conocimiento.

Su importancia en los oyentes

Si bien no existe un censo exacto de cuántos sordos hay en nuestro país. Asociaciones y personas interesadas cuentan con datos de un número mayor a 70.000 sordos y más de 450.000 con alguna discapacidad auditiva. Por lo tanto no es de extrañar que en cada localidad nos encontremos con personas sordas.

Con información de: El Argentino