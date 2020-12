En el Estado provincial quedan casi 750 empleados con licencia Covid

De a poco, el funcionamiento del Estado sanjuanino se va normalizando en plena pandemia del coronavirus. Esta semana se levantó la licencia que estaba vigente para empleados que son padres de menores de hasta 12 años y volvieron a sus puestos de trabajo presencial cerca de 2.000 personas. Los estatales provinciales son más de 45.000 y solamente siguen de permiso cerca de 750, porque pertenecen al llamado grupo de riesgo.

A tono con las recomendaciones del Comité Covid-19, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial pusieron en marcha al principio de la pandemia dos tipos de licencias nuevas para sus trabajadores. Una fue la de padres con chicos menores escolarizados a cargo que no tenían con quién dejarlos mientras las escuelas estaban cerradas y la otra es para los empleados mayores de 60 años, con comorbilidades y embarazadas, debido a que son parte del grupo más vulnerable frente al virus.

A los permisos habituales que hay por enfermedad se les sumaron los nuevos licenciados y si bien tienen la obligación de hacer teletrabajo desde la casa, el funcionamiento del aparato administrativo se resintió. De hecho, hubo demoras en trámites y la atención al público se hizo a un menor ritmo no sólo para evitar aglomeraciones de gente, sino también por falta de personal.

Con el ciclo escolar terminado en la gran mayoría de las escuelas, el Ejecutivo levantó el lunes las licencias por escolaridad. Así, según dijo el titular de Recursos Humanos, Jorge Maurín, “1.800 empleados regresaron esta semana”.

En el Judicial pasó otro tanto. En la misma línea del Ejecutivo, la Corte suspendió la dispensa y los trabajadores que retomaron sus tareas habituales son 50.

En el Legislativo es distinto. Las autoridades decidieron darle continuidad al permiso especial por hijos de hasta 12 años y hay 28 agentes que continúan haciendo uso de ella y trabajado desde su hogar.

Salvo en el parlamento, la única licencia Covid que sigue en pie es la destinada a los grupos de riesgo. En el Ejecutivo hay 600 agentes de permiso, en el Judicial son 80 y en el Legislativo 40, a los que hay que sumarle los 28 anteriores. De esta forma, los estatales que no están asistiendo a sus lugares de trabajo son 748, aunque en cada área remarcan que están obligados a cumplir labores en forma virtual.

Entre lo tres poderes del Estado provincial suman 46.950 agentes (45.000 en el Ejecutivo, 1.500 en el Judicial y 450 en el Legislativo) y los que siguen se licencia Covid son 748, lo que representa 1,59% del total. Claro que en la cuenta no están incluidos los que dieron positivo ni los que se ven obligados a aislarse por 15 días por ser contacto estrecho de un contagiado.

Por ahora, en el Gobierno creen que no hará falta retomar el régimen por los menores que no van a la escuela porque supuestamente en marzo vuelven las clases presenciales. En ese caso, los padres ya no tendrían inconvenientes.

La licencia para los mayores de 60, personas con enfermedades de base y embarazadas continuará hasta nuevo aviso. Una posibilidad es que se dé por finalizada a medida que vayan siendo vacunados, atado esto a la fecha de llegada de las dosis que está negociando el Gobierno nacional con distintos laboratorios internacionales.