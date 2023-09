En la previa de la final, las confesiones de Facundo Farías sobre Messi que sorprenden al mundo

Durante un diálogo con la prensa recientemente, Facundo Farías habló sobre Lionel Messi de una forma extraordinaria. En la misma, el exjugador de Colón de Santa Fe aseguró que quien lo impulsó para estar en el Inter de Miami fue “La Pulga” y que está disfrutando mucho del cambio. La entrevista que brindó el jugador de 21 años fue para el programa Sacá del Medio en Radio Continental (AM 590).

En el medio anteriormente mencionado, Farías comenzó diciendo: "El impulso para venir a Miami fue él (Messi), para estar con Leo, lo cual sin duda ayudó en la toma de decisión. Estoy tratando de disfrutar, con buenos jugadores a mi lado y un gran entrenador. La verdad es que necesitaba un cambio, salir de Santa Fe. Gracias a Dios, estoy bien aquí y disfrutando al máximo, en la MLS que crece cada día más".

En cuanto a la adaptación del clima en Florida, Facundo explicó: "en Santa Fe hace calor con humedad, así que no me costó adaptarme al clima y me siento contento". Sin embargo, el joven delantero encuentra desafiante la intensidad de los partidos en la MLS. "Es muy física, todos corren los 90 minutos. Eso es algo que me cuesta un poco. Además, el clima puede ser agotador debido a la humedad. Pero estamos en el camino correcto", señaló.

Las palabras de Facundo Farías sobre Messi

Por otro lado, el encuentro con Messi fue especial para Farías, ya que ocurrió unos días antes que el Inter de Miami se enfrentara a Nashville SC en la final de la Leagues Cup. "Creo que Leo sabía quién era. Es muy humano, nos trata como a uno más y está al tanto de todo lo que pasa en el fútbol. A Toto (Avilés) y a mí nos recibió muy bien. Es un gran compañero", destacó el santafesino, que ha anotado tres goles y brindado una asistencia en apenas siete partidos en los Estados Unidos.

"Me saqué una foto con él, tuve la oportunidad de llegar en la final el día anterior y sacarme una foto con el trofeo y él. Nos da un poco de vergüenza pedirle cosas, pero lo tengo cerca porque tengo el número 11 (número de camiseta) y me siento al lado. Tengo amigos que me molestan diciendo que le pida algo, pero les digo que no", agregó entre risas Facundo Farías, quien fue objeto de interés por parte de Boca Juniors y River Plate en los últimos mercados de pases.