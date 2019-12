En medio de las protestas, renuncia el responsable de la reforma previsional en Francia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

En medio de la crisis desatada por las protestas sindicales para rechazar la reforma jubilatoria en Francia, que ya llevan más de dos semanas, Jean-Paul Delevoye, el Alto Comisionado del gobierno galo y artífice de los cambios, anunció su renuncia.



El funcionario anunció su dimisión a través de una publicación en la red social Twitter que luego fue confirmada por el Palacio de Eliseo, la sede gobierno francés, que anticipó que Delevoye "será reemplazado cuanto antes".



La salida del ideólogo de la reforma previsional ocurre en momentos en que Francia se encuentra afectada por contundentes medidas gremiales que paralizaron el transporte durante días en rechazo al plan del presidente Emmanuel Macron.



Para el gobierno francés, la renuncia de Delevoye es un duro golpe ya que sucede en medio de la presión sindical que no da señales de distención y, por el contrario, amenaza con extender las medidas de fuerza incluso durante las fiestas de fin de año.



Pese a los repetidos llamados a una tregua, ahora hay quien teme que los bloqueos puedan prolongarse hasta Navidad y más allá si no surge un compromiso, comenzando por la espinosa cuestión de la edad de equilibrio a los 64 años, que recompactó a los diferentes actores sociales, señaló la agencia de noticias ANSA.



Nombrado por Macron en 2017 para preparar la reforma, Delevoye, además de ser objeto de críticas de los sindicatos, está acusado de conflicto de intereses por haber omitido declarar 13 cargos antes de asumir sus funciones en el gobierno.



Ahora reconoció haber "pecado de ligereza" y protestó contra los "ataques violentos" y las "mentiras" de las que fue objeto en los últimos días.



Según el ahora ex funcionario, las acusaciones apuntan sobre todo a bloquear la reforma de las jubilaciones, que él en cambio considera "esencial para Francia".