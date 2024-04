¿En problemas? El polémico comentario de Ryan García tras vencer a Devin Haney

Ryan García sorprendió al mundo del boxeo al vencer a Devin Haney en una emocionante pelea el pasado sábado. A pesar de que su rival era visto como favorito, King Ry logró imponerse en las tarjetas después de enviar a su oponente a la lona en tres ocasiones durante el combate. Sin embargo, lo que dijo luego del combate fue lo que sorprendió a todos.

Las puntuaciones reflejaron la victoria de García, con dos tarjetas a su favor de 115-109 y 114-110, mientras que la tercera fue un empate 112-112. El triunfo fue aún más impactante considerando las críticas y el escepticismo previo hacia Ryan por parte de la opinión pública del boxeo. Claro, sus posteos en redes sociales generaban preocupación sobre su salud mental.

Tras su victoria, García no perdió la oportunidad de enviar un mensaje contundente a sus críticos. "Sé que la gente está furiosa. Imaginen a alguien que es constantemente criticado y derrota a uno de los mejores boxeadores libra por libra. Me importa un bledo lo que la gente diga de mí", expresó el contendiente. Sin embargo, eso no fue todo lo que dijo sobre lo ocurrido.

Contundentes palabras de Ryan García

García destacó que su gancho de izquierda fue clave para su victoria, describiéndolo como una bendición de Dios. Además, destacó: "Cada vez que lo aterrizo, puede derribarte o dejarte fuera. Hice todo. ¡Bebí todas las noches! Salí el primer lunes y martes, ¿y qué pasó? Gané. No necesariamente estoy orgulloso de eso, pero sólo lo digo para mostrarles que ustedes realmente no pueden joderme. Hago lo que quiero y aún así gané".

A pesar de las críticas y los desafíos, Ryan García demostró su determinación y habilidad en el ring, asegurando que hizo el trabajo necesario para obtener la victoria. Su triunfo sorprendió a muchos y solidificó su posición en el mundo del boxeo como un competidor formidable.