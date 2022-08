Se conocieron los datos estadísticos elaborados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) sobre las ventas que se concretaron por los festejos del Día de las Infancias. Este resultado en San Juan fue malo y también se adjuntó al poco acompañamiento por parte de las jugueterías, regalarías e importadoras que extendieron su horario de atención al público durante el sábado, explicaron desde la entidad. Los sanjuaninos buscaron la financiación en cuotas, según el estudio.

Las expectativas por las ventas en el Día de las Infancias no fueron las mejores para la CAME, de acuerdo a lo que explicó Marcelo Vargas, delegado local de la confederación. Así las cosas, las ventas en la provincia cayeron 2,5 % respecto a la misma fecha del año 2021. El ticket promedio que gastaron los sanjuaninos no llegó a los $5.000.

Los empresarios notaron menor poder adquisitivo de la gente producto de la escalada de la inflación, pero también los problemas de rentabilidad de los negocios al momento de hacer promociones, que fueron mucho más escasas que los anteriores años.

La mayoría de los ciudadanos emplearon en abonar las compras en tres cuotas, según las promociones que los comercios ofrecieron al público. En algunos otros lugares ofrecían la facilidad de financiación en seis cuotas en búsqueda de poder decorar una buena acción por partes de las pymes.