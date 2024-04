Con los precios en casi constante ascenso, y a casi un mes del último aumento del precio del viaje en colectivo, surge la pregunta de si es posible que también aumente el precio de los viajes en taxis. Desde la cámara que agrupa a los taxistas aseguraron que con sus precios ya compiten con colectivos y, por el momento, no subirán el precio de sus viajes.

En contacto con DIARIO HUARPE, Cristian Flores, el presidente de la Cámara de Permisionarios de San Juan (CAPE), explicó que si bien están afrontando muchos aumentos en los precios de los insumos necesarios para brindar el servicio, no subirán el precio al menos por el momento. El último incremento fue del 65% y se dio en diciembre de 2023.

"No aumentaremos la tarifa porque ahora somos competitivos con el colectivo, especialmente en el caso de viajes de familias completas o grupos de amigos, si son cinco personas en colectivo gastan $2.350, mientras que en un taxi sale $2.400, gracias a las promociones que estamos aplicando en los viajes", aseguró el referente.

Flores agregó que con este acercamiento entre los precios de los viajes en colectivo y taxis incentivó a los choferes a mantener el precio y hasta a aplicar algunas rebajas con respecto a lo que marca el tarifador. Es que los choferes pueden hacer esto, gracias a que aumentó notablemente la cantidad de viajes y esto los ayuda a equilibrar las cuentas.

Con respecto a los incrementos de costos que deben afrontar, el taxista explicó que CAPE cuenta con un estudio de mercado en el que se definió que solo en repuestos mecánicos y en cubiertas, el incremento fue del 63% en el último cuatrimestre. A esto se suma los aumentos en los combustibles.

Mientras los taxistas aseguran que, aun a pesar de los aumentos de costos, por ahora no subirán el precio del viaje, desde la Cámara de Remises y Agencias de la República Argentina (Crara), Juan José Rivas, explicó a este diario que ellos si consideran que se debe dar un incremento en el precio del viaje en este servicio de autos de alquiler. Es más, Rivas aseguro que están preparando un petitorio para poder presentar ante el área de Transporte de la Provincia para solicitar que les otorguen una audiencia en la que plantearán la necesidad de una actualización de precios.

El referente agregó que solicitarán un incremento en las tarifas debido a que sufren contantes aumentos en los costos. Rivas coincidió con Flores en que los insumos aumentaron alrededor del 60%, y llegó a decir que conoce casos de colegas a los que se les rompió el auto y "tuvieron que pararlo porque no tenían dinero para arreglarlo", aseveró.

Vale aclarar que los únicos que estarían habilitados a solicitar un aumento en la tarifa de viajes en autos de alquiler sería el sector de los taxistas porque en el caso de los remises, se trata de la denominada "tarifa pactada", ya que pasajero y conductor acuerdan el monto a pagar por un determinado viaje. Igualmente, los remiseros suelen aplicar la misma tarifa que los taxistas.

Qué pasa con UBER

Si hay algo en lo que coincidieron taxistas y remiseros es en que ambos sectores piden que el Gobierno salga a controlar que no circulen los autos que trabajan con la aplicación Uber. Es que ambos sostienen que se trata de una "competencia desleal" porque los conductores de Uber no cumplen con requisitos que fija Tránsito y Transporte y por ende gastan menos para brindar el servicio.

Flores explicó que en San Juan hay 2010 licencias otorgadas por el Gobierno de San Juan y hay un número no determinado de personas que trabajan con Uber. "El problema es que no se puede saber si el conductor cuenta con seguro, quién es la persona que hace el traslado, es más, por lo general no tiene carnet profesional que puede llegar a costar $73.000 si se incluyen los estudios", aseveró.

Por su parte, Rivas aseguró que hay hasta grupos de WhatsApp en donde conductores y pasajeros acuerdan los viajes y agregó que no es verdad que los viajes con Uber sean más baratos, "cuando se comenzó a trabajar con esta App hacían descuentos del 30%, pero luego dejaron de hacerlo y en horas pico se encarece por la demanda y llega a costar más que un taxi".