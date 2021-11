Encontraron a un hombre muerto en Desamparados: era chileno y jefe en una reconocida empresa 

Un coqueto consorcio en Desamparados, cerca de la esquina de calles Del Bono y Ángel D. Rojas se vio conmocionado por el hallazgo de un hombre muerto. Según los primeros datos, se trataría de un ciudadano chileno que vivía solo en uno de los departamentos.

Si bien no revelaron todavía el nombre del sujeto, el fiscal a cargo de la investigación, Adrián Riveros de la UFI de Delitos Especiales, aseguró que es un hombre de más de 50 años. Vivía en la provincia hace tiempo y no estaba de vacaciones, sino que trabajaba en una empresa local. Por el momento no han dado con familiares del sujeto en la provincia, ya que al parecer viven todos en Chile y se mudó a San Juan solo.

Sus contactos directos eran sus colegas laborales, incluso fue uno de ellos quien al parecer fue la última persona en hablar con él. También una de las personas de la empresa dio el alerta cuando este jueves no contestó llamadas ni fue a su lugar de trabajo. El hombre sería uno de los jefes de una reconocida empresa de cerámicos de San Juan.

La cusa de la muerte es todavía un misterio y desde la fiscalía investigan todas las posibilidades. Por el momento no encontraron signos de violencia en el cuerpo ni en el departamento, pero de todas formas ordenaron una autopsia cuyos resultados llegarían en las próximas horas. Además de contar con el relato de la última comunicación, que fue el miércoles en la tarde, las primeras observaciones indicarían que la muerte se produjo hace ya algunas horas, tal vez en las últimas del miércoles.