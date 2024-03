Encontraron el auto de los agresores que amenazaron a Ángel Di María en Rosario y los detalles son fuertes

En medio de la investigación que se lleva adelante sobre las amenazas realizadas al jugador de la Selección Argentina, Ángel Di María, una denuncia hizo que la policía encuentre el paradero del vehículo de los agresores. Cabe recordar que una cámara había identificado el auto con el que dejaron una carta en el barrio privado en donde reside su familia.

Según la reconstrucción de los hechos que derivaron en este hallazgo, un llamado a Emergencias denunció que había un auto sospechoso abandonado en la calle 1818 y Espinosa, a las afueras de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. El comunicado se hizo alrededor de las 03:00 de la madrugada y los policías se dirigieron al lugar.

Fue entonces que identificaron que el Renault Megane hallado era el mismo que utilizaron los agresores para enviar la amenaza a la familia de Ángel Di María, con un contundente mensaje que además incluyó la mención del gobernador Maximiliano Pullaro. La carta fue arrojada durante el lunes a la madrugada en el country Funes Hills.

Hasta el momento, no hay detenidos en la causa que investiga las amenazas contra Ángel Di María. Cabe mencionar que la misma se habría hecho luego que él mencionó la ilusión de poder volver a jugar en Rosario Central, aunque todavía no se confirmó que exista una relación entre ambas situaciones.

Jorgelina Cardoso rompió el silencio tras la amenaza que recibió la familia de Ángel Di María

Luego de que las autoridades hallaran una amenaza dirigida a Ángel Di María en la entrada del country Miraflores, ubicado en la zona de Funes, donde suele hospedarse durante sus visitas al país, Jorgelina Cardoso se refirió a la situación que vivió la familia de su esposo.

Jorgelina Cardoso dialogó con Santiago Sposato, cronista de una emisora radial y le reveló que no puede hablar de lo sucedido. “No puedo hablar ni contar, es mucho más grave que lo que saben por las noticias”, soltó la esposa de Ángel Di María.

El mensaje intimidatorio, encontrado en forma de cartel, rezaba: “Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque si no le cagamos matando un familiar. Ni Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos”.