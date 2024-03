Javier Milei anunció oficialmente su decisión de cambiar el nombre del Centro Cultural Néstor Kirchner. El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que el organismo “dejará de llamarse como tal y se le dará paso a un nuevo nombre”.

Durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, Adorni se refirió al centro cultural como “ex Centro Cultural Kirchner” y señaló que se están considerando opciones para el nuevo nombre.

Sin embargo, no proporcionó detalles sobre cuándo se tomará la decisión final ni cuál será el nombre elegido. “Cuando lo definamos, lo comunicaremos. La decisión está tomada en virtud de que no existe más como tal, no tenemos definido el nombre”, afirmó.

El gobierno de Mauricio Macri intentó cambiar el nombre del Centro Cultural Kirchner (CCK), uno de los emblemas del kirchnerismo, a través de Hernán Lombardi, quien fuera el titular del Sistema Federal de Medios Públicos, pero no logró su objetivo.

En 2017, Lombardi mencionó que como oficialismo habían presentado un proyecto en el Congreso para impedir que se asignaran nombres de personas a los edificios públicos hasta que hubieran transcurrido 20 años desde su fallecimiento. En este contexto, expresó: “Hay una ley que le puso Néstor Carlos Kirchner (al Centro Cultural). ¿Nos gusta ese nombre? Creemos que puede haber mejores”.

Una de las propuestas legislativas fue presentada por el radical Miguel Nanni, quien sugirió rebautizar el Centro Cultural Kirchner como Centro Cultural del Bicentenario Argentino. Argumentó que “no corresponde que el nombre de una persona que despierta tanta pasión y tanta resistencia” como el fallecido expresidente sea utilizado “en semejante obra”.

A pesar de las especulaciones y los acalorados debates que surgen cada vez que se plantea el cambio de nombre del CCK, hasta el gobierno de Milei, ninguna administración había anunciado oficialmente que el edificio ubicado en el bajo porteño cambiaría de denominación.