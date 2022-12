Personal de leyes especiales, en la mañana de este jueves, inhabilitó para la actividad comercial a una recuperadora de Rawson. En el interior del predio, se secuestraron 39 kilos de cobre y 28 kilos de bronce. El dueño del lugar, al momento de ser entrevistado, no pudo acreditar su procedencia.

En medio de una inspección de recorrida entre las diferentes recuperadoras de la provincia, personal policial de unidad de apoyo investigativo, junto con personal de leyes especiales, llegaron hasta un domicilio en el interior del barrio Los Médanos donde funciona una chacarita clandestina.

En el lugar se entrevistó a un hombre mayor de edad, de apellido Vela, quien reconoció que no contaba con la habilitación correspondiente ni los permisos para la comercialización de metales no ferrosos. En el predio encontraron 39 kilos de cobre y 28 kilos de bronce, de los cuales no pudo determinar su procedencia.

Se procedió a la clausura del lugar por la actividad ilegal. Foto: Gentileza

Por orden del Tercer Juzgado de Faltas se procedió al decomiso del material y a la clausura preventiva de la recuperadora por infracción a la ley provincial por tenencia, comercialización y transporte de metales no ferrosos.