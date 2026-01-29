Encontraron muerta a Narela Bareto, la argentina que desapareció en Los Ángeles

Este 29 de enero de 2026 se confirmó el fallecimiento de Narela Barreto, la joven argentina de 27 años que era intensamente buscada en la ciudad de Los Ángeles. La mujer se encontraba desaparecida desde el pasado 21 de enero, momento en que cesó el contacto frecuente que mantenía con su familia en Argentina.

Narela, quien se desempeñaba como traductora y administraba un kiosco familiar en su país de origen, se había trasladado a Estados Unidos en busca de progreso tras asistir al casamiento de una amiga. Según los reportes, la última vez que se tuvo rastro de ella fue cuando vecinos la vieron subir a un vehículo de una aplicación de transporte.

Su prima Milagros brindó detalles sobre los últimos momentos de contacto: "El último que la vio fue un chico del edificio, que la vio tomarse un auto de una aplicación". Además, señaló que, aunque se reportó su desaparición desde el viernes, el lunes fue la última comunicación registrada: "Hasta las 12 del mediodía el celular estaba prendido. Cuando nos enteramos de la desaparición, el teléfono se apagó".

Sobre la situación migratoria de la joven, su prima aclaró: "Iba y venía. El último viaje fue en junio de 2024 y ya no volvió más". También enfatizó el motivo de su estancia: "Se quedó a trabajar para poder progresar". Ante la incertidumbre inicial, la familia realizó gestiones oficiales, sobre las cuales Milagros afirmó: "Fuimos al consulado para saber si la habían deportado o detenido. No está en Migraciones ni fue deportada".

El contacto final fue un mensaje de Narela a su madre: "Le dijo que se iba a trabajar. Eso fue lo último que sabemos de ella". Por otro lado, la familia aclaró que no hay información sobre una pareja que pueda aportar datos relevantes. Actualmente, la investigación se centra en el análisis de cámaras de seguridad, sobre lo cual la familiar concluyó: "Estamos esperando que llegue su papá, que viajó hoy, para poder acceder a los videos de los edificios y tratar de identificar el auto y el recorrido".