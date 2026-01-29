La Selección Argentina confirmó los días y horarios de sus encuentros en la 70º Edición de la Copa de las Naciones, que se disputará en Montreux, Suiza, del 1 al 3 de abril de 2026.

El debut del equipo nacional será el 1 de abril a las 13, cuando se mida frente a Montreux en el estadio Samaranch. Al día siguiente, 02 de abril a las 11, Argentina enfrentará a Angola, también en Samaranch, en lo que será su segundo compromiso dentro de la fase de grupos.

El cierre de la participación en esta primera instancia tendrá lugar el 3 de abril a las 15, con el partido frente a Italia, nuevamente en el estadio Samaranch, en un encuentro que podría definir la posición del conjunto albiceleste de cara a las etapas finales del torneo.

La Copa de las Naciones en Montreux es uno de los torneos internacionales más destacados del calendario, y representa una excelente oportunidad para que la Selección Argentina continúe su preparación y ajuste táctico de cara a futuros compromisos internacionales.