Publicidad
Publicidad

Huarpe Deportivo > Hockey sobre patines

La Selección Argentina ya tiene su calendario para la Copa de las Naciones en Montreux

El combinado nacional disputará tres partidos en la 70º Edición del torneo internacional, que se desarrollará del 1 al 3 de abril en Suiza.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Argentina se prepara para disputar tres encuentros en Montreux, Suiza, con el objetivo de demostrar su jerarquía internacional.

La Selección Argentina confirmó los días y horarios de sus encuentros en la 70º Edición de la Copa de las Naciones, que se disputará en Montreux, Suiza, del 1 al 3 de abril de 2026.

El debut del equipo nacional será el 1 de abril a las 13, cuando se mida frente a Montreux en el estadio Samaranch. Al día siguiente, 02 de abril a las 11, Argentina enfrentará a Angola, también en Samaranch, en lo que será su segundo compromiso dentro de la fase de grupos.

Publicidad

El cierre de la participación en esta primera instancia tendrá lugar el 3 de abril a las 15, con el partido frente a Italia, nuevamente en el estadio Samaranch, en un encuentro que podría definir la posición del conjunto albiceleste de cara a las etapas finales del torneo.

La Copa de las Naciones en Montreux es uno de los torneos internacionales más destacados del calendario, y representa una excelente oportunidad para que la Selección Argentina continúe su preparación y ajuste táctico de cara a futuros compromisos internacionales.

Publicidad

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS