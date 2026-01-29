Las intensas lluvias registradas en los últimos días provocaron desbordes del río y complicaciones en distintos puntos de la provincia, especialmente en los departamentos de Zonda, Ullum y Rivadavia. Frente a este escenario, el gobernador Marcelo Orrego confirmó que el Gobierno provincial avanzará en el fortalecimiento de la infraestructura de defensa, al tiempo que se activaron protocolos de emergencia y tareas de contención social para las familias afectadas.

“El protocolo de emergencia se activó incluso antes de que comenzaran las primeras lluvias, a partir de un relevamiento previo de las zonas que podían verse afectadas”, señaló a DIARIO HUARPE el mandatario, al detallar que el trabajo se coordinó con el comité de emergencia provincial. Según explicó, esa planificación permitió intervenir con maquinaria en distintos sectores críticos y anticiparse a los mayores riesgos derivados de las crecidas.

Respecto de las obras estructurales, Orrego sostuvo que la situación dejó en evidencia la necesidad de avanzar en defensas más robustas. “Es indispensable pensar en una defensa mejor organizada, con otro tipo de materiales y criterios técnicos, porque todo es perfectible y el Estado tiene la responsabilidad de mejorar”, señaló. En ese marco, explicó que los ingenieros de Vialidad Provincial y equipos especializados evaluarán el diseño y la ejecución de las obras necesarias.

El mandatario reconoció que se trata de un problema histórico. “Son trabajos que deberían haberse realizado hace mucho tiempo y no se hicieron; ahora nos toca asumir esa responsabilidad y avanzar con soluciones sólidas y de largo plazo”, afirmó. También aclaró que las intervenciones deben respetar los tiempos naturales del río, ya que no es posible trabajar mientras persisten las crecidas, lo que obliga a planificar las obras una vez que bajen los niveles.

Orrego indicó que las acciones se concentraron en dos ejes principales. “Uno de los focos prioritarios fue garantizar la transitabilidad, en un contexto de crecientes que no se registraban desde hace décadas”, afirmó, al recordar que situaciones de esta magnitud no se presentaban desde principios de los años 80. En ese sentido, remarcó que el crecimiento del caudal generó una preocupación adicional por el impacto sobre caminos y accesos.

Ayuda a los vecinos

En paralelo, el gobernador subrayó la importancia de la asistencia directa a los vecinos. “La contención social fue abordada de manera inmediata por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, con presencia territorial y acompañamiento a las personas damnificadas”, expresó, y precisó que las tareas incluyeron recorridas en sectores del oeste de Rivadavia y en zonas de Zonda donde se detectaron mayores afectaciones.

Finalmente, Orrego aseguró que el Gobierno continuará con las tareas en las zonas comprometidas y en otros departamentos que ya atravesaron situaciones similares en años recientes. “Vamos a seguir trabajando de manera sostenida para que las próximas crecientes encuentren a la provincia mejor preparada”, concluyó.