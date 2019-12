Encuentran a dos mujeres sin vida en el interior de una vivienda de Bahía Blanca

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Dos mujeres de 86 y 62 años, madre e hija, fueron halladas hoy sin vida en el interior de una vivienda de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, situación por la cual acudieron peritos de Policía Científica, informaron fuentes policiales.



Las fuentes consultadas indicaron que "en el interior de la finca, lugar en el que se encontraban las mujeres, no se encontraron elementos forzados".



El hecho ocurrió pasadas las 12.50 cuando un llamado al servicio de emergencias 911 fue alertado debido a que hacía varios días que no tenían información sobre el paradero de los ocupantes de la vivienda ubicada en la calle Don Bosco al 1800 del barrio Mariano Moreno de Bahía Blanca.



Un jefe policial dijo a Télam que "en el lugar se hicieron presentes integrantes de Defensa Civil, bomberos y personal policial, quienes tras acceder a la finca hallaron a dos mujeres tiradas boca abajo y en avanzado estado de descomposición entre un pasillo que une a las habitaciones".



"Las dos mujeres fueron identificadas como Lidia Mirquin de 86 años y su hija Mirta Lublin de 62", agregaron.



Según se indicó, "en el lugar los efectivos comprobaron que no había elementos forzados en el interior de la vivienda ni en puertas ni ventanas, por lo que tuvieron que romper la puerta para poder ingresar".



"Personal de la Policía Científica se encontraba en el interior de la finca realizando distintas investigaciones, en el marco de la causa caratulada como averiguación causales de muerte", agregaron.