Encuentran a una jubilada maniatada y asesinada a golpes en su casa de Saavedra

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Una jubilada fue encontrada maniatada y asesinada a golpes en su vivienda del barrio porteño de Saavedra, y se investiga si la mató un hombre a quien le había pedido que le arreglara su jardín, informaron hoy fuentes policiales.



El hecho que trascendió hoy fue descubierto el martes 7 de enero en una casa ubicada en calle Vilela al 2900, en el cruce con avenida Crámer.



Fuentes policiales informaron a Télam que personal de la comisaría vecinal 12A fue alertado a través del 911 de que hacía varios días que los vecinos no veían a la propietaria del inmueble.



Al llegar al lugar, los efectivos observaron que la puerta de entrada estaba abierta y en el suelo del comedor hallaron a una mujer muerta que estaba boca arriba, con sus manos atadas y un pañuelo que le tapaba la cara.



Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) confirmó que la víctima, cuya identidad no fue dada a conocer, había fallecido, tras lo cual su cuerpo fue examinado por el médico legista.



A simple vista, el facultativo señaló que la data de muerte era de unos tres días antes del hallazgo del cadáver y que había fallecido por golpes en el rostro y la cabeza.



En tanto, los peritos advirtieron que los accesos a la vivienda no habían sido violentados sino que estaban cerrados sin llave y que el único lugar que había sido revuelto era su dormitorio, añadieron las fuentes.



Por su parte, algunos vecinos del barrio contaron que era común que la mujer hiciera ingresar a personas extrañas de la calle, dijeron los voceros.



Al respecto, el primer fin de semana de enero le había pedido a una persona que le arreglara el jardín, por lo que la pesquisa se orientó a identificarla.



Los investigadores analizaron las cámaras de seguridad de la zona para buscar características de su fisonomía y de la vestimenta que usó en esa oportunidad.



El hecho es investigado por personal de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad y de la fiscalía de Distrito Núñez-Saavedra.