Encuentran un cuerpo en Tierra del Fuego e investigan si es de un joven extraviado hace 6 meses

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Una comitiva de policías, forenses y un juez intentarán determinar hoy si los restos humanos hallados al pie del Cerro Michi, en el centro de Tierra del Fuego, pertenecen a un joven desaparecido desde el 30 de abril de este año y que era buscado en el marco de un mega operativo multidisciplinario conformado por decenas de efectivos expertos en rescates.



El cuerpo en avanzado estado de descomposición fue encontrado ayer de manera circunstancial por tres motociclistas que recorrían la zona como parte de un entrenamiento para una competencia deportiva.



De inmediato, el hallazgo fue relacionado con Carlos Nicolás Duarte Luna, un joven de 29 años oriundo de Buenos Aires, pero residente en el municipio fueguino de Tolhuin desde comienzos de año, a quien vieron por última vez cuando salió de la cabaña donde vivía para realizar una caminata, en compañía de varios perros, y nunca más regresó.



El propio vicegobernador provincial Juan Carlos Arcando, a cargo del Poder Ejecutivo, anunció anoche la aparición de los restos óseos pero evitó adelantar cualquier conclusión sobre la identidad de la persona y derivó esa tarea en el Poder Judicial.



Por su parte, el juez de instrucción de la ciudad de Río Grande Daniel Cesari Hernández, a cargo de la investigación, comunicó que encabezará hoy la comitiva de policías y forenses que se dirigirá hasta el lugar del hallazgo para recuperar el cuerpo y tratar de identificarlo.



Según el magistrado, la misión estará a cargo de personal de la Policía Científica e integrantes del Cuerpo de Peritos Forenses de la justicia, en tanto que las tareas demandarán "unas ocho horas" hasta que se pueda acceder a la zona de bosque donde se produjo el descubrimiento.



La búsqueda de Duarte Luna se había reactivado el mes pasado luego de la veda invernal, y la última actividad se había focalizado en un grupo de dos lagunas señalado con "insistencia" por los perros adiestrados que participan de las pesquisas.



En esa oportunidad, unas 70 personas de múltiples instituciones provinciales, nacionales y de Chile, incluyendo algunos "buzos tácticos", rastrearon la zona situada a pocos kilómetros de Tolhuin y de la ruta nacional Nº3, aunque sin resultados positivos.



El operativo de rastrillaje llegó a incluir la participación de especialistas de Santa Cruz y de un grupo de rescatistas chilenos del grupo "Sar Magallanes Les-K9" procedentes de la ciudad de Punta Arenas, que incluía paramédicos, expertos en montaña, guías caninos y hasta operadores de drones.



El padre del joven había contado a la prensa local que su hijo tuvo “problemas con las drogas” a los 26 años y que estuvo internado en una clínica y en un hospital psiquiátrico, aunque “salió de ambos con alta médica” y que después “agarró un poco de ropa y sus guitarras y se fue a viajar por la Patagonia”.



Carlos Duarte relató que en Tolhuin había conseguido empleo en un aserradero y que luego del incendio que sufrió la cabaña que le proveía la propia empresa, quedó “en situación de calle” y fue acogido en su casa por una familia del lugar.



El día en que se extravió "no llevaba medias" ni "sus lentes" y "tampoco tenía dinero encima", señaló también el padre.



Carlos Duarte definió a su hijo como una persona "sensible, muy buena y nada violenta", pero reconoció que en los últimos tiempos "dejó de tomar los medicamentos y eso evidentemente no le hizo bien".