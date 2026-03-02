¿Engañó a todos? El maquillista Alexis Stone afirmó ser el clon de Jim Carrey

La reciente aparición de Jim Carrey en la 51 edición de los Premios César, celebrada en el Teatro L’Olympia de París, ha desatado una ola de rumores y teorías conspirativas. Aunque el actor acudió para recibir un César de Honor, diversos internautas en plataformas como Reddit, Instagram, TikTok y X comenzaron a cuestionar su identidad tras analizar su lenguaje corporal y realizar comparaciones visuales.

Las especulaciones en redes sociales sugieren que el asistente no era el verdadero protagonista de "La Máscara", sino un clon. Incluso, algunos usuarios extremistas aseguran, sin confirmación alguna, que el actor murió hace años. Sin embargo, la teoría que ha cobrado más fuerza señala al maquillista Alexis Stone como el responsable de un posible engaño.

Publicidad

Stone habría realizado lo que inició como un homenaje en París, Francia, caracterizándose como el mítico actor de "Ace Ventura". Para lograr el parecido exacto, el experto habría utilizado materiales de gran calidad y una prótesis dental falsa. A través de su cuenta oficial de Instagram, el maquillista compartió imágenes de un rostro con prótesis acompañadas por la declaración: “Alexis Stone como Jim Carrey en París”.

A pesar de que Stone sugiere haber engañado al mundo con esta caracterización, Jim Carrey no se ha pronunciado al respecto y no existe ninguna fuente oficial que confirme que el experto en maquillaje haya sido el "doble" en la ceremonia.