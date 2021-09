Enojo bloquista por dichos que indican que no aportaron votos en las PASO

Luego de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del pasado domingo, donde el Frente Todos doblegó a Juntos por el Cambio en 15 de los 19 departamentos, pero quedó arriba por una exigua diferencia que no superó los 5 puntos de cara a las Generales de noviembre, un sinfín de rumores y diferencias surgieron sobre el trabajo en campaña y la cantidad de votos que, cada uno de los integrantes del espacio oficialista, aportó a la causa. Con este panorama y tras la catarata de críticas direccionadas al Partido Bloquista por el papel que jugó, el diputado Edgardo Sancassani salió con los tapones de punta a defender el desempeño en campaña. Además, cargó contra “compañeros” legisladores al decir “en la Cámara defendemos los proyectos del Poder Ejecutivo incluso más que ellos”.

“Me llama mucho la atención que justicialistas digan esto, de que no aportamos votos, cuando hay un contexto de país muy difícil. Nosotros, desde el bloquismo, somos un partido con una estructura en toda la provincia. El partido siempre aporta y aportó siempre en el frente que integró”, dijo el zondino Sancassani.

Además, reconoció que “me cae muy mal esto, escuché muchos comentarios y me parece un despropósito que el justicialismo diga esto del Partido Bloquista. Tenemos una estructura de más de 100 años, somo un partido fuerte y siempre hemos trabajado en función del frente. A esto que digo también lo podemos demostrar en la Cámara de Diputados donde trabajamos, acompañamos y defendemos los proyectos del Poder Ejecutivo y muchas veces mejor que los propios diputados justicialistas”.

Al ser consultado sobre qué cantidad de votos estiman que le aportaron el Frente Todos en la última elección, Sancassani, apuntó que “no podemos cuantificar” y encendió las luces de alarma al decir que “es evidente que quieren producir un daño, un quiebre”. Esto último sobre los comentarios que indican que el bloquismo aporta poco y goza de muchos beneficios en relación a la cantidad de cargos que tienen en el Estado.

El diputado zondino, que además es autoridad partidaria por integrar la Honorable Convención, habló de Iglesia donde perdieron el pasado domingo y no dudó en reconocer que “nosotros no culpamos a nadie. El propio presidente del partido, Luis Rueda, hizo una autocritica de los problemas internos que tenemos en el departamento Iglesia, pero también debemos decir que hay muchos factores externos que han influido en estas elecciones y que nos llevaron a que el resultado no sea favorable. Nosotros no escondemos la realidad y Rueda no lo hizo, pero eso no significa que hay que decir que por el bloquismo no ganamos”.

Tomando esto último, el diputado, se preguntó “entonces qué pasó en Capital”. En este distrito, que está en manos del justicialista Emilio Baistrocchi, el Frente Todos perdió por un aplastante 50,82% a 28,15%. “En Capital hubo un problema político muy importante, pero no podemos echarnos culpas. Las cosas que suceden se discuten en un ámbito partidario y no de manera pública, como lo hicieron y salir a decir que el bloquismo no acompaña. No pueden culpar al bloquismo que en Capital no tenemos estructura, ya que tenemos estructura y uno de nuestros concejales, que trabaja muy bien, estuvo a punto de ser candidato a diputado nacional. Se equivocan con ese planteo”.

Para cerrar el diputado por Zonda, donde el Frente Todos sacó un porcentaje de votos que superó el 58%, dijo que “el bloquismo debe estar conforme con el trabajo que hizo. Nosotros defendemos al Frente Todos, defendemos y apoyamos al gobernador Uñac. Además, no deben olvidarse que en 2001, con Wbaldino Acosta y Enrique Conti, dimos el puntapié para que el justicialismo, con Gioja y Uñac, puedan tener una provincia ordenada”.