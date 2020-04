Entre Valles Vol. 2, el festival organizado por sanjuaninos con alcance internacional

@geometriainvisible @adriancuevas16 @nachocastillo18 @lamangarda @antonio_acevedo_n @negrosaccomanno @loreesbry @julian_oroz @leticiacarellimusica @joaquinmartinezdavila @maiteesquerre @naiara_armendariz @fagogram @_mathiasromero_

A post shared by ENTRE VALLES (@entrevallesciclo) on Apr 15, 2020 at 3:32pm PDT