El programa “Transporte Inclusivo” entregó movilidades adaptadas de manera gratuita a personas con discapacidad en San Juan, con el objetivo de facilitar su traslado a trabajos y lugares de estudio. Desde julio hasta diciembre de 2025, veinte beneficiarios recibieron unidades diseñadas especialmente para sus necesidades.

La mayoría de las entregas correspondió a tricicletas, aunque también se otorgaron manociclos, bicicletas que se manejan con las manos en lugar de los pies, pensadas para quienes presentan dificultades en la movilidad de sus miembros inferiores. Las unidades fueron distribuidas entre residentes de Caucete, Rawson y Jáchal, quienes utilizan estos medios de transporte para sus actividades diarias.

El programa está destinado a personas de entre 12 y 45 años que acrediten su discapacidad mediante el Certificado Único de Discapacidad y cuenten con certificación laboral o escolar. Además, se verifica que los ingresos familiares no superen tres salarios mínimos y que el beneficiario esté apto médicamente para utilizar la movilidad. Los usuarios firman un acta en la que se comprometen a usar la unidad para el fin establecido, ya que la entrega es definitiva.

La construcción de estas movilidades está a cargo de un emprendedor local que adapta cada unidad a las necesidades específicas de los usuarios, incorporando elementos como canastos o soportes, asegurando mayor comodidad y seguridad.

Con esta iniciativa, el Estado busca promover la autonomía, la inclusión laboral y escolar, así como fortalecer la autoestima de las personas con discapacidad motora y movilidad reducida.