El robo que salió mal. Un ladrón ingresó a robar en un comercio de Rawson, en calle Santa Rosa entre Boulevard Sarmiento y Quiroga, Villa Krawse, pero el plan se frustró porque se cortó en la pierna y perdió una gran cantidad de sangre. Debido a esto, solo pudo llevarse una Notebook con unos parlantes. El dueño del local Emprendedores, Cristian González dialogó con DIARIO HUARPE y comentó cómo fue el hecho y qué le dijo la Policía.

“Yo estaba en mi casa y me avisaron que habían ingresado a mi local así que me fui de inmediato”, dijo González. El robo ocurrió a las 3:57 de la mañana y él fue al local a las 9 de la mañana. “Cuando llegué estaba la Policía, la motorizada y ya habían llamado a Criminalística así que no me dejaban pasar”, comentó.

La Policía Motorizada estuvo rastreando las huellas de sangre que permanecían durante dos cuadras. El ladrón perdió muchísima sangre según contó y mostró en los videos el damnificado del robo. “Después me comunicaron que el ladrón aparentemente había ido a hacerse atender al Hospital Rawson por el corte en la zona femoral de la pierna derecha”, aseveró González.

Una vez realizadas las denuncias fue cuando le comunicaron que ya habían encontrado al culpable, pero no le dieron más información sobre si permanecía en el hospital o no. De todos modos, el sujeto estará en condición de detenido por robo. Asimismo, también le confirmaron que encontraron el domicilio en el que vivía, donde se realizará un allanamiento para ver si se encuentran los elementos robados.

En el video de las cámaras de seguridad, esa secuencia de menos de un minuto, se ve como el ladrón, un chico joven, primeramente mira el local desde afuera para planear una estrategia. Luego de esto, busca una piedra de gran tamaño, la cual la arroja hacia el interior, rompiendo el vidrio para adentrarse en el comercio. Cuando mete la primera pierna, el desnivel de la entrada hace que tambalee y se corta con los restos de vidrios que quedaron en la puerta, lo que le produce un gran corte en su pierna. Apenas ingresa al local empieza a perder mucha cantidad de sangre. Logra extraer lo que buscaba y se va rengueando y sangrando.

Ahora solo resta esperar informes de la policía sobre la continuación del caso. González, el dueño del comercio, puso a disposición su número (2644736639) por si algún vecino de la zona tiene algún tipo de información que pueda ayudarlo a recuperar su notebook. Dentro de la misma tiene el sistema de software del negocio y es lo que más necesita.