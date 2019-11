Equipo de argentino Casalánguida vence por la Liga de básquetbol de México

Aguacateros de Michoacán, el equipo que conduce el DT argentino Nicolás Casalánguida, superó anoche a Santos, por 91-81, en un partido correspondiente a una nueva jornada de la Liga de Baloncesto de Profesional de México (LNBP).



El conjunto dirigido por el ex entrenador de Gimnasia de Comodoro Rivadavia y Obras Basket, entre otros clubes, tuvo como una de las figuras al escolta estadounidense Donald Sims (ex San Lorenzo), quien encestó 19 tantos, tomó 2 rebotes, repartió 2 asistencias y recuperó 2 balones.



El ex interno del ‘Ciclón’, el también norteamericano Jerome Meyinsse, concluyó con un saldo de 14 unidades, 8 rebotes, 3 asistencias y un bloqueo.



El base bahiense Nicolás De los Santos (ex Gimnasia de Comodoro Rivadavia y Quimsa de Santiago del Estero) no convirtió puntos pero sí entregó 4 pases gol y propició 5 robos en 27m. para Aguacateros, que reúne un registro de 11-6 en la zona Oeste, para situarse en el tercer lugar.



En tanto, el pivote argentino Daniel Amigo (oriundo de la ciudad norteamericana de El Paso, estado de Texas) acumuló 14 puntos (7-9 en dobles) y 4 rebotes para Soles de Mexicali, que doblegó por 108-93 a Astros de Jalisco, donde se lució el ala pivote puertorriqueño Ramón Clemente (ex Ferro y San Lorenzo), que terminó con 20 tantos y 5 rebotes.



Además, Huracanes de Tampico, con una notable performance del escolta estadounidense Kyle Lamonte (ex Peñarol de Mar del Plata), que aportó 34 puntos y 5 asistencias, le ganó a Plateros de Fresnillo, por 111-93.



Fuerza Regia, de Monterrey, sin el concurso del base Cristian Cortés (ex Obras Basket), perdió como local ante Mineros de Zacatecas, por 87-82.