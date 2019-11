Erdogan anuncia la captura de la esposa del líder del ISIS

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunció hoy la captura de la esposa del recientemente fallecido líder del grupo radical Estado Islámico (EI), Abu Bakr al Baghdadi, y reveló que hace un tiempo que la detuvieron pero que, a diferencia de Washington, Ankara no hace "aspavientos" con estas cuestiones.



"Baghdadi se suicidó en un túnel. Han empezado una gran campaña de comunicación con esto. Nosotros hemos detenido a su esposa, pero no hemos hecho aspavientos con esto; lo digo ahora por primera vez", dijo el presidente turco durante un discurso en Ankara televisado en directo por la cadena NTV.



El 27 de octubre, Estados Unidos anunció la muerte de Baghdadi durante una operación militar estadounidense en Siria y el propio EI lo confirmó una semana después.



En su discurso, Erdogan anunció haber capturado también a la hermana de Baghdadi, Rasmiya Awad, de 65 años, junto a su marido, su cuñada y cinco niños cerca en la ciudad siria de Azaz, a unos 15 kilómetros de la frontera turca.



Erdogan repitió hoy que Turquía había capturado en Siria "a la hermana y al cuñado" del líder yihadista, pero sin dar más detalles, informó la agencia de noticias EFE.



Ayer, el mandatario había mencionado que Awad fue trasladada tras su detención a un centro de deportaciones y que se ha iniciado "un proceso jurídico" al respecto.



"No soy un jurista tan experto. Nuestras fuerzas la han detenido y por ahora la tendrán bajo arresto en un centro de deportaciones", detalló el jefe de Estado y señaló que en el futuro brindará más información.