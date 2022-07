"Es el mejor para dirigirlo": el exDT de Barcelona que podría contratar Boca

En las últimas horas, los hinchas de Boca Juniors recibieron una noticia que moviliza y mucho. Cuando Hugo Ibarra se hace cargo por el momento del Xeneize, aparentemente el Consejo de Fútbol ya mueve las piezas para cerrar a un DT de jerarquía para fin de año. De esa forma, el nombre que sonó como bomba fue el de un exentrenador del FC Barcelona, quien ha dado mucho para hablar en su carrera.

Elvio Paolorroso, histórico ayudante de campo de Gerardo "Tata" Martino, dialogando con Súper Deportivo Radio, dijo: "Si me llega a llamar Riquelme, que lo conozco porque lo subimos a Primera, para pedirme una opinión sobre el Tata, le digo que es lo mejor que hay en estos momentos como técnico para dirigir a Boca". Sin lugar a dudas, sus declaraciones no pasaron inadvertidas en el comienzo de esta semana.

"A mi me dicen Martino y para mí es lo máximo. Gareca también esta ahí, un escalón abajo, pero también por trabajador, honesto, por caballero", argumentó luego, en la entrevista que tuvo con el espacio de Radio Villa Trinidad. Como podía esperarse, el hincha del conjunto Xeneize comenzó a dejar su opinión en las redes sociales, después que este rumor comenzara a crecer cada vez más desde hace días.

En cuanto al exDT de Newell's, la Selección Argentina y Barcelona, Paolorroso también aprovechó para comunicar lo siguiente: "Respecto a Boca, el Tata todavía tiene en la cabeza el mundial con México y después pueden pasar muchísimas cosas. Pueda que le diga que sí o que le diga que no. Yo quisiera verlo donde el sea feliz, se merece ser feliz, porque en Barcelona y en Argentina no lo disfrutó".

Los nombres que suenan en Boca

No está demás reconocer que el Consejo de Fútbol de Boca Juniors, encabezado por Juan Román Riquelme, tiene varios nombres en carpeta para hacerse cargo del primer equipo azul y oro. Por ello, los de Martín Palermo, Ricardo Gareca, Jorge Almirón y Sebastián Beccacece, entre otros, también son importantes para no descartarlos. No obstante, ahora, comienza a hacerse más grande el rumor sobre el "Tata" Martino. ¿Llegará al Xeneize?

Gerardo "Tata" Martino.